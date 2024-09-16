尾牙比往年早！五大飯店集團接單旺 這幾家尾牙春酒喊漲

飯店業尾牙接單陸續起跑，由於2025年農曆年過年較早，加上疫後以大型尾牙為主流，大型場地須提前預訂，飯店業者多數表示，今年進單比往年早，甚至有五星飯店目前接單已達九成，其餘普遍也有六、七成左右的水準。另就價格方面，部分業者調漲5~6%，也有業者透過菜色升級，價格一口氣上調20%，部分業者則與去年相當，未因原物料上漲、薪資調整及通膨因素調整尾牙場次的售價。

晶華表示，今年尾牙接單狀況熱絡、高峰落在1月中上旬，實際接單已近60%，不少去年下訂的客人在尾牙活動結束後就保留隔年日期。從趨勢來看，大型尾牙仍持續增加，目前接單最大桌數為1,100桌，整體大型尾牙共計6,000桌，以科技業及銀行業出手較大方，大型尾牙規模比去年大。

雲品國際今年承攬的尾牙訂單，大約有一成的企業訂單是去年辦完尾牙後，直接進行續訂，另外因年底結婚旺季，與明年農曆年較早的原因，自7月起，尾牙訂單便開始陸續進單。目前距離尾牙接單目標的達成率已近八成。

雲品表示，龍年企業尾牙的高峰期是落在12月20日至明年1月20日間。目前君品酒店、頤品大飯店、茹曦酒店、皇家薇庭、蘭克斯特、圓觀與亞果薈等處的11月、12月及明年1月與2月的周五、周六及周日都已客滿，只剩周一、周二及零星的周三、周四，可供顧客挑選日期，雲品更以周一至周四較優惠的專案，來提升宴會廳的坪效與使用率。

過去疫情期間與疫後復甦期，許多企業尾牙將活動區分為分店、分行甚至分部門辦理，但今年陸續恢復為聯合辦理，故大型尾牙場次與去年相比為有顯著成長，今年雲品承攬的最大型尾牙活動為1,800桌的大型外燴，需同時服務18,000人。據雲品觀察，在預算上、場次規模較大的為金控壽險業與半導體、AI等科技公司較為大方，而傳統產業則在辦理尾牙上相對較為保守一點。

寒舍集團表示，目前整體尾牙接單率已達七成，四、五、六日的熱門時段更是接近九成滿。今年尾牙專案的亮點包括席間果汁、軟性飲料、紅酒及金牌台灣啤酒的無限暢飲，此外，部分場地也新增了LED牆，為活動增添更多視覺效果，提升整體體驗。

凱撒飯店集團表示，今年自6月即有客戶陸續詢問尾牙專案，相較去年提早1~2個月；目前台北凱達接訂狀況已達九成滿、其餘三館飯店接近六成。目前接到最大桌數為66桌，其中以醫藥生技、科技廠商及銀行業預算較高，選擇高價位桌菜。

六福集團表示，萬怡宴會廳尾牙宴8月即開始簽約預定，較往年提前，目前1月大日期已滿，整體約七成滿，尾牙高峰落在1月中旬。由於餐廳多以微型尾牙或部門聚餐等小型訂席為主，據往年經驗，訂席時間較集中於年末，目前多以詢問為主，每日約20通。

在尾牙價格方面，晶華今年尾牙的價格與去年相較上漲6%，加上外燴接單持續看好，估與去年有10%的漲幅，整體尾牙業績目標將較去年成長10-20%。

六福萬怡宴會廳春酒尾牙專案價格上漲5%，宴席可品嘗到鮮美海大蝦、石斑等，餐飲則粵亮廣式料理的中式宴席尾牙專案則上漲約20%，除可依菜單品嘗到招牌「靓皮烤鴨」與「神仙燒鵝」外，宴席料理食材亦再升級，包含深海龍虎斑、豪奢鮑魚、花膠或廣東參等、自助餐假日則持平。

凱撒飯店集團今年尾牙專案，台北新板希爾頓周末假日價格調漲5%，平日價格維持不變。另，台北凱撒、板橋凱撒及台北凱達價格也與去年持平不變。

雲品今年尾牙桌價雖然持平，但因持續擴大宴會事業經濟規模，自營與委託經營事業的宴會據點共有15處，總桌數達1076桌。雲品並積極拓展外部宴會場地，將在本月於台北、台中再各簽約一家，另外還有六家在議約中，將能夠壯大雲品的宴會事業規模，今年整體宴會的業績目標將朝向3.2萬桌邁進，期待能比去年成長20%，也使雲品將有望挑戰去年的銷售新高紀錄。