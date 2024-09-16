快訊

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

花蓮縣政府攜手Klook 積極助商家數位化與擴展市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

近期花蓮地區連番受天災影響交通，旅遊產業重挫。花蓮縣政府近期與旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook攜手舉辦招商說明會，輔導花蓮店家商品數位化並上架於Klook平台。吸引超過60家來自體驗行程、住宿、交通及美食等多元商家積極參與，期待藉由Klook強大的全球網路資源與行銷推廣，促進花蓮觀光產業的振興。

觀光處長余明勲表示，透過Klook國際性平台，不僅能讓國內外旅客更便利地搜尋並預訂花蓮的獨特行程，還能透過數位化的銷售管道，有效提升業者的競爭力與曝光度。未來縣府將持續強化國際行銷與在地產業數位轉型，吸引更多旅客來訪，為花蓮的觀光產業注入新的活力。

花蓮縣政府積極推動有機觀光，結合在地有機元素與生態多樣性，透過藝人、職人、達人及各類活動的品牌加值，打造獨具特色的在地生活體驗。

Klook表示，根據平台內部數據，海外旅客的預訂量於2024年第1季較去年同期大幅增長3倍，端午節期間的旅遊數據也僅微幅下滑，國際旅遊市場復甦的強勁潛力。看好花蓮重建的潛力，持續助力花蓮旅遊業復甦。

Klook自震後也持續推出多項花蓮支援計畫，致力用實際行動鼓勵旅客回流，如響應交通部觀光署「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，除了政府補助住宿1,000元，Klook也持續提供花蓮住宿和租車總價值最高1,000元的優惠折扣；隨著9月1日起觀光署啟動第二波花蓮住宿補助「重遊花蓮 一來再來」方案，Klook也預計將推出第二波加碼。

延伸閱讀

花蓮人11月小心了！花蓮新增4處測速照相、科技執法

中秋花蓮觀光稍有起色 住房率接近暑期、這間飯店高達9成

影／花蓮玉里木造平房傳火警...燃燒面積超200坪 大火延燒7棟民宅

中職／李多慧花蓮地震捐30萬掀爭議 韓網友怒批「賣國賊」

相關新聞

少子化大學城不行了？ 桃園今年最貴店面在這裡

疫後消費市場蓬勃發展，店面再成投資亮點。台灣房屋觀察2024年至今桃竹地區單價最高的店面交易，其中桃園市中壢區實踐路不到...

中古屋只要一半價！ 七都這些區「買新不如買舊」

預售屋房價近年飆升，與中古屋價格愈拉愈大。永慶房產集團根據實價資料，盤點七都預售屋與中古屋房價價差最多前十行政區，台中占...

從不識啞鈴為何物到健身器材龍頭 喬山怎麼辦到的？

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）上季轉盈，帶動股價攀上16年來新高。這家台灣本土最老牌的健身器材品牌，今年集團營收有望突破500億元大關，明年將歡慶50歲生日，並加速朝集團千億營收目標邁進。

黃金周檔期銷售破10億 麗晶精品如何寫一夜經濟傳奇？

麗晶精品展場及店數都不是國內最大的，然而麗晶精品黑卡則是名緩、貴婦必備的卡之一，擁有三大特色，讓麗晶精品在台北市競爭激烈精品市場中走出一片天。

尾牙比往年早！五大飯店集團接單旺 這幾家尾牙春酒喊漲

飯店業尾牙接單陸續起跑，由於2025年農曆年過年較早，加上疫後以大型尾牙為主流，大型場地須提前預訂，飯店業者多數表示，今...

動力火車廣告車上路未申請挨罰 Uber認缺失

叫車平台Uber近期安排歌手團體動力火車坐上大型廣告車「K歌快閃」，屬於遊動廣告車但未事先申請許可，台北市交通局將處新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。