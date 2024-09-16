花蓮縣政府攜手Klook 積極助商家數位化與擴展市場

近期花蓮地區連番受天災影響交通，旅遊產業重挫。花蓮縣政府近期與旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook攜手舉辦招商說明會，輔導花蓮店家商品數位化並上架於Klook平台。吸引超過60家來自體驗行程、住宿、交通及美食等多元商家積極參與，期待藉由Klook強大的全球網路資源與行銷推廣，促進花蓮觀光產業的振興。

觀光處長余明勲表示，透過Klook國際性平台，不僅能讓國內外旅客更便利地搜尋並預訂花蓮的獨特行程，還能透過數位化的銷售管道，有效提升業者的競爭力與曝光度。未來縣府將持續強化國際行銷與在地產業數位轉型，吸引更多旅客來訪，為花蓮的觀光產業注入新的活力。

花蓮縣政府積極推動有機觀光，結合在地有機元素與生態多樣性，透過藝人、職人、達人及各類活動的品牌加值，打造獨具特色的在地生活體驗。

Klook表示，根據平台內部數據，海外旅客的預訂量於2024年第1季較去年同期大幅增長3倍，端午節期間的旅遊數據也僅微幅下滑，國際旅遊市場復甦的強勁潛力。看好花蓮重建的潛力，持續助力花蓮旅遊業復甦。

Klook自震後也持續推出多項花蓮支援計畫，致力用實際行動鼓勵旅客回流，如響應交通部觀光署「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，除了政府補助住宿1,000元，Klook也持續提供花蓮住宿和租車總價值最高1,000元的優惠折扣；隨著9月1日起觀光署啟動第二波花蓮住宿補助「重遊花蓮 一來再來」方案，Klook也預計將推出第二波加碼。