少子化大學城不行了？ 桃園今年最貴店面在這裡

疫後消費市場蓬勃發展，店面再成投資亮點。台灣房屋觀察2024年至今桃竹地區單價最高的店面交易，其中桃園市中壢區實踐路不到10坪的公寓一樓店面表現突出，單價高達143.1萬元，成為今年桃竹地區的樓店單價王。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園今年的單價店王，位於中原大學旁，儘管全台各大專院校面臨少子化的招生挑戰，但中原大學已連續五年達到100%註冊率，商圈客源充沛。

且該店面位於中原夜市鬧區，商圈成熟，所在公寓的屋齡也符合危老條件，可展望後續的重建效益，加上店面坪數小總價低，適用百業多元，因而衝出高單價奪下今年桃園店王。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，熱門商圈店租成本高，因此近年小店面反而吃香，也較容易創下高單價行情。

她表示，近年打炒房政策「打住不打工商」，帶動商用店面交易，黃金店面具備客流穩定、租金抗跌、業態多元、增值可期、廣告效益、出租單純等優勢，因此是著眼長期投資的高資產族喜愛的置產標的。

另外觀察實價登錄今年桃園最高總價店面，蘆竹南崁「海喬清水硯」的1、2樓店面，總價1.46億元，該筆交易備註用途為診所。

第二名在青埔高鐵站前西路，1.44億成交，目前出租銀行營業，第三名也在蘆竹忠孝東路，1.22億，也由銀行承租。

張旭嵐分析，過去店面投資者目光店面集中在區域成熟商圈，不過隨著人潮往外圍移動，現在高總價店面新交易多有三大共同特色，「屋齡輕」、「大店面」、「停車便」。