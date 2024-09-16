買新不如買舊？七都這些行政區中古屋、預售屋價差逾倍

預售屋價格往往反映未來房價的預估，近年台灣經濟穩健發展、資金湧入房地產市場，預售屋房價飆升，與中古屋價差逐漸擴大。永慶房產集團根據實價登錄預售屋、中古屋交易資料，盤點近一年七都行政區預售屋與中古屋的平均單價價差幅度，前十名上榜的行政區中，就有一半位在台中市；其中，台中市中區預售屋比中古屋價格高逾1.5倍，位居七都之冠。

觀察前十名榜單中，台中市共有5行政區上榜，其中名列第一為中區，預售屋單價約51.8萬元，中古屋約22.1萬元，價差高達150.2%，等於購買預售屋需要比中古屋多付出1.5倍的價格；而位居第二、三名為西屯區及北區，雙方價差都有100%以上，中古屋不用預售屋半價；而西區和北屯區則也有超過七成以上的價差。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市近年有不少重劃區、捷運、科技園區等題材，吸引建商推案，快速推升預售屋房價，導致中古屋房價還未跟上預售屋漲幅，讓不少行政區的這兩類型產品有較大的價差幅度。

其中，價差居冠的台中市中區，因區域發展較早、老屋占比高，中古屋房價基期較低。預售屋市場因近年資金湧入房市，加上捷運藍線建設等利多因素，帶動中區預售屋房價飆漲明顯，兩者房價差幅巨大，位居七都之冠。

而西屯區、北區、西區及北屯區則是受惠中科，還有熱門的重劃區水湳經貿園區、七期、14期等，加上捷運建設等話題，且位在台中市中心，預售屋多處高價位。

高雄也有兩區入榜，分別是鹽埕區及岡山區，都有75%以上價差。陳金萍表示，高雄市建設議題多，也有不少產業挹注，帶動預售屋需求和房價；而鹽埕區受到亞灣區、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、捷運建設等發展帶來需求，不過區域內新建案不多，預售屋價格易受單一建案導致價格推升。

岡山區則鄰近路竹與橋頭科學園區，加上捷運岡山路竹延伸線持續開發中，帶動預售房價快速上漲，因此也與中古屋房價拉開差距。

台南中西區機能成熟，購屋需求多，但素地卻少，新建案不多，預售屋房價受到拉抬。而新營區則是受益於南科話題。