全球性紡織調查出爐 經濟陷入負值、產能利用率來到最低點

根據ITMF（國際紡織聯盟）於今年7月下旬進行的第27次全球性紡織產業調查結果顯示，經濟狀況陷入負值。市場長期低迷的主要原因是需求疲軟。除非洲之外的所有地區營運環境都不佳；而除了服裝生產商之外的紡織其他分項產業均表示經營狀況不佳。平均42%的調查參與者認為其經營狀況較差，只有15%的人認為良好；但比上半年調查結果略有改善。

根據本次紡織業調查，訂單量略有改善，但此指標仍為負值。但相較去年11月為負50個百分點，本次調查為負20個百分點，略有改善。同時，有38%的調查參與者表示訂單量令人滿意。目前預計訂單會增加，但由於需求仍然較低且能源、勞動力、物流、資本成本上升，訂單成長緩慢；非洲地區則是唯一訂單量為正值的地區。

值得留意的是產能利用率來到最低點，平均產能利用率下降至68%，為啟動本案調查以來的最低值，預期6個月內不會有任何改善。東亞和南亞於2024年初顯示小幅上漲趨勢，但7月份調查結果顯示成長率有所下降。

調查顯示，業者的主要擔憂仍然是「需求疲軟」（66%），較上次調查增加6個百分點；而第二大考量是地緣政治因素（40%），上次調查占比31%，也變得越來越被看重。

訂單取消的情況則沒有像新冠疫情爆發時那樣嚴重，主要是因為品牌和零售商近兩年來已將訂單減少到最低限度。雖然由於物流挑戰（蘇伊士運河和巴拿馬運河）導致訂單延遲，但在此需求疲軟的階段，取消訂單並沒有增加。

此外，絕大多數企業（57%）認為他們的庫存水準處於平均水準。該指標在各個地區之間相當一致，但紡織各分項產業市場的情況有所不同，多達35%的家用紡織品製造商表示庫存水準較高，而染整/印刷業者則沒庫存。另外，在過去18個月裡，品牌和零售商已大幅減少了庫存。