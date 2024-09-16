中古屋只要一半價！ 七都這些區「買新不如買舊」

預售屋房價近年飆升，與中古屋價格愈拉愈大。永慶房產集團根據實價資料，盤點七都預售屋與中古屋房價價差最多前十行政區，台中占了一半，其中，台中中區預售屋比中古屋價格高出1.5倍，位居七都之冠。

觀察前十名榜單中，包括台中中區、西屯區、北區、高雄鹽埕等四區，價差幅度都在100%以上，也就是中古屋不用預售屋的一半價。

名列七都第一的中區，近一年預售屋平均單價約51.8萬，中古屋約22.1萬，一坪相差31.1萬元，價差高達150%，等於購買預售屋需要比中古屋多付出1.5倍的價格。

位居第二、三名為西屯區及北區，預售、中古價差都有100%以上，西區和北屯區則也有超過七成以上的價差。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市近年有不少重劃區、捷運、科技園區等題材，吸引建商推案，快速推升預售屋房價，導致中古屋房價還未跟上預售屋的漲幅，因此讓不少行政區的這兩類型產品有較大的價差幅度。

其中，價差居冠的中區，因區域發展較早、老屋占比高，中古屋房價基期較低。但在預售屋市場上，隨著近年來資金湧入房市，再加上捷運藍線建設等利多因素，帶動中區預售屋房價飆漲明顯，使兩者房價差幅巨大，位居七都之冠。

西屯區、北區、西區及北屯區則是受惠於中科、水湳經貿園區、七期、14期、捷運等話題，且位在台中市中心，使得預售屋多位處高價位，不過中古屋同樣擁有成熟機能，房價親民實惠，相較之下，中古屋CP值就相對較高。

高雄也有兩區入榜，分別是鹽埕區及岡山區，皆有75%以上的價差。

陳金萍表示，鹽埕區受惠亞灣區、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、捷運等建設帶來需求，但區域內新建案不多，預售屋價格易受單一建案導致價格推升，與中古屋價差也因此拉大。

岡山區鄰近路竹與橋頭科學園區，加上捷運岡山路竹延伸線持續開發中，帶動預售房價快速上漲，因此也與中古屋房價拉開差距。

台南中西區機能成熟，購屋需求多，但素地卻少，因此新建案不多，供不應求的情況下，也使預售屋房價受到拉抬，擴大與中古屋的價差。而新營區則是受益於南科話題，帶動預售屋價格飆漲，拉開與中古屋的價差。