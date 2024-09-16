財富管理論壇10月8日登場 上海商銀：固定現金流商品當紅

國內財富管理市場日益蓬勃，民眾如何全方位理財及進行資產配置，把錢變大，成為重要課題，上海商銀（5876）副總黃炳華提示三大重點，建議民眾理財行為一定要趁早進行，目前固定現金流商品受到投資大眾喜愛，已成為主流。

經濟日報將在10月8日舉行「財富管理論壇—AI時代 聰明創富」黃炳華將以「全方位理財 把錢變大」為題進行專題演講。

本論壇由經濟日報主辦，中國信託銀行、國泰金控、上海商業儲蓄銀行、永豐金證券、台新銀行、兆豐銀行等協辦。

對於一般民眾如何全方位理財及資產配置，把錢變大，黃炳華指出，首先銀行提供多元商品平台，民眾應考量適合自己風險屬性的投資；例如熱門的ETF基金成為當紅炸子雞，規模屢破千億。但熱銷的商品不一定適合所有族群，特別是考量到風險層面。

再者，人生周期理財要趁早進行，且固定現金流商品成主流。以目前銀行的40至50歲主力客群而言，經濟相對穩定，很多客戶正面臨退休及財富傳承問題，上海商銀一直以穩健理財為核心，如上架更多元的公司債和基金等；近兩年投資市場環境，銀行對理專不斷透過教育訓練、理財講座，同時讓客戶知道目前美元利率處於高檔往下階段，可在利率高檔期透過鎖利來架構中長期退休金準備。

第三，因應景氣變化動態調整資產部位，善用自動化投資工具有效投資。投資人可多留意後續美國聯準會動向，若降息次數多且快，代表景氣可能較差，就應該增加防禦型或債券部位，有賺錢的部位記得持盈保泰。最後也需留意稅務規劃與保險配置全面考量。

黃炳華強調，面對利率環境長期變動率及地緣政治風險升高，加上國人平均餘命延長，所需籌措的退休金資產也須同步拉高，中長期投資在理財權重上將更為提升，建議動態調整投資部位，上海商銀的機器人理財也正籌備中，希望能擴大對客戶的理財服務。另注意多元化資產配置、增強對抗通膨的能力、關注新興市場與科技產業、及延長退休計畫時間軸。

此外，上海商銀開辦高資產客戶服務邁入第四年，黃炳華觀察，高資產客戶傾向於客製化且重視財富保值與傳承，上海商銀對此提供專業的投資顧問服務、多元化資產配置、全球市場機會探索、風險管理與保險規劃、遺囑及信託設立、稅務優化策略、家族辦公室服務、企業股權架構設計、企業融資與風險管理以及客製化專屬服務。