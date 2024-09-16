2029智慧運輸世界大會 台灣爭取到主辦權

2024年智慧運輸世界大會今天在杜拜舉行，台灣代表中華智慧運輸協會與台北市政府合作，會中成功爭取到2029年智慧運輸世界大會主辦權。

中華智慧運輸協會今晚發布新聞稿，理事長施義芳表示，「我們讓世界知道，台灣絕對有資格跟能力主辦世界大會」，歷經10年4次的爭取，台灣真的做到了。

中華智慧運輸協會說，ITS World Congress為智慧運輸領域最大的國際盛會，每年於歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，大會包含論壇、展覽、展示及參訪等活動，各國車廠、ITS系統整合大廠皆會參與展覽及展示，近年並吸引世界超過60國、超過1萬人出席的盛會。

施義芳表示，10年的爭取過程中，以台灣的科技實力，早就可以當主辦國了，因為受到中國的打壓，直到今年才獲得2029年主辦權。

施義芳提到，爭取過程中曾多次前往會員國，與各國理事長及交通官員會面並爭取支持，希望能為台灣拿下主辦權。

施義芳說，這次與台北市政府共同合作申辦2029年智慧運輸世界大會，台北市與澳洲布里斯本經激烈競爭，最後成績揭曉由中華智慧運輸協會團隊脫穎而出。

施義芳指出，由以往世界各國舉辦大會的經驗來看，預計2029年主辦智慧運輸世界大會期間，可創造新台幣6億元的產值及後續達300億元的國際商機，並可藉大會展現台灣智慧運輸發展成果，促進台灣智慧運輸建設、產業發展、國際商機及國家能見度，更能對國內智慧城市、ICT產業、智慧交通及觀光相關產業促進升級，帶來無限商機。

2029智慧運輸世界大會預計於2029年9月於台北市舉行，將以AI+ITS呈現最先進智慧運輸科技及發展，利用AI提早發現問題及迅速做出決策，並促進科技與觀光產業發展，將有來自世界各國2萬人以上參加，並有200場論壇、1000家以上世界知名廠商及機關參展、500場以上展示及技術參觀，為一場全球矚目的國際饗宴。