2029智慧運輸世界大會 台灣爭取到主辦權

中央社／ 台北15日電

2024年智慧運輸世界大會今天在杜拜舉行，台灣代表中華智慧運輸協會與台北市政府合作，會中成功爭取到2029年智慧運輸世界大會主辦權。

中華智慧運輸協會今晚發布新聞稿，理事長施義芳表示，「我們讓世界知道，台灣絕對有資格跟能力主辦世界大會」，歷經10年4次的爭取，台灣真的做到了。

中華智慧運輸協會說，ITS World Congress為智慧運輸領域最大的國際盛會，每年於歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，大會包含論壇、展覽、展示及參訪等活動，各國車廠、ITS系統整合大廠皆會參與展覽及展示，近年並吸引世界超過60國、超過1萬人出席的盛會。

施義芳表示，10年的爭取過程中，以台灣的科技實力，早就可以當主辦國了，因為受到中國的打壓，直到今年才獲得2029年主辦權。

施義芳提到，爭取過程中曾多次前往會員國，與各國理事長及交通官員會面並爭取支持，希望能為台灣拿下主辦權。

施義芳說，這次與台北市政府共同合作申辦2029年智慧運輸世界大會，台北市與澳洲布里斯本經激烈競爭，最後成績揭曉由中華智慧運輸協會團隊脫穎而出。

施義芳指出，由以往世界各國舉辦大會的經驗來看，預計2029年主辦智慧運輸世界大會期間，可創造新台幣6億元的產值及後續達300億元的國際商機，並可藉大會展現台灣智慧運輸發展成果，促進台灣智慧運輸建設、產業發展、國際商機及國家能見度，更能對國內智慧城市、ICT產業、智慧交通及觀光相關產業促進升級，帶來無限商機。

2029智慧運輸世界大會預計於2029年9月於台北市舉行，將以AI+ITS呈現最先進智慧運輸科技及發展，利用AI提早發現問題及迅速做出決策，並促進科技與觀光產業發展，將有來自世界各國2萬人以上參加，並有200場論壇、1000家以上世界知名廠商及機關參展、500場以上展示及技術參觀，為一場全球矚目的國際饗宴。

北市 成功 澳洲

延伸閱讀

陸使館指荷蘭曲解2758號決議 外交部批顛倒是非

找恐龍化石、享受煙火祭 日本福島享受夏日時光

綠白立委在紐約參加民團舉辦台灣入聯遊行 藍委不跟

荷蘭議會拒接受北京對聯大2758號決議詮釋 陸使館抗議

相關新聞

財富管理論壇10月8日登場 上海商銀：固定現金流商品當紅

國內財富管理市場日益蓬勃，民眾如何全方位理財及進行資產配置，把錢變大，成為重要課題，上海商銀副總黃炳華提示三大重點，建議...

經濟選書／求知而行 創意成真

蘋果直營店如今已遍布全球數千個地區，總是人滿為患，正是賈伯斯這位備受讚譽的領導者偉大遠見下所創造出的成果。

智慧經營／邱昭健拓展通路 打造藍海商機

群益保險經紀人公司董事長邱昭健入行是因為「觀念正向」，展望未來發展也基於觀念正向而感到樂觀，因此，帶領團隊除穩固原有基礎...

點子農場／前進日本的優勢和機會

日本作家野島剛最近出版新書，他找了兩位定居在台灣的日本作家來談「台灣超越日本，真的嗎？」這也是他新書的書名。

量子思惟／意識升維 調整心態

就量子物理的角度來看，觀察者效應（Observer effect），是指觀察行為對於被觀察對象所造成影響的效應。因此，可...

「速必一」香雷糖足膏 未通過2024年大陸醫保目錄調整專家評審

合一（4743）及中天（4128） 今天公告，新藥「速必一」香雷糖足膏未通過2024年大陸醫保目錄調整專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。