航空貨運三利多 運價喊漲…預期將上演搶貨機大戰

航空貨運迎三利基，秋後喊漲。美東碼頭壓力爆表，貨主不敢從海運出貨，引爆新一波「海轉空」運輸訂單效應；其次，第4季貨運旺季到，手機、PC等需求爆發；第三，新飛機供應量不足，波音員工罷工或將維持高運價。

據悉，業內擬漲秋節後空運價。對此，為了因應美東碼頭可能會出現罷工事件，航空貨運需求將跟著湧現，華航（2610）、長榮航（2618）已經啟動全面備戰機制，調度旗下客貨機運能。據悉，業界已經有包機、包艙的緊急需求釋出，雙雄可望優先接單。

另外，中菲行看好市場需求而提前布局，已跟國泰航空合作機9月到12月向國泰航空承租13班747-8貨機，預計在9月就會全部銷售一空，業績也將跟著受惠。

國內的航空業者不諱言的指出，就目前航空貨運市場需求概況已經相當吃緊，如果美東碼頭罷工，航空貨運能增加的運能不多，如果出現太多急單搶空運貨運艙位，勢必立即推升航空貨運價格向上攀升。

物流業者分析，疫情期間亞洲-北美的每公斤平均運價約在250-350元的區間，推估今年第4季就有望來到這樣的水準，較上半年每公斤平均價格約200-250元再度衝高；現在市場需求很緊，也提醒客戶要早一點規劃，否則航空貨運恐再挑戰疫情最嚴重期間，航空貨運1公斤飆出500元天價。

物流業者也進一步提醒，今年上半年在沒有任何疫情情況下，受到紅海危機急單轉單加持，再加上AI龐大的需求出籠，航空貨運當時急單價格一度衝上每公斤455元，而且以現在市況來看，下半年供給相當吃緊，航空貨運的價格波動幅度會相當大。

第4季是傳統航空貨運旺季，大陸知名電商拼多多等開始準備迎接各種年節訂單，準備包機要出貨；再加上原本第4季就有開學潮，電子新品等上市航空貨運需求，讓航空貨運市場即便在解封後，市場供給還是相當緊張，原本業界就認為，第4季勢必上演搶貨機大戰，將進一步推升航空運價上揚。

此外，市場新機供應速度緩慢，長期航空貨運市場需求會很穩定，波音今年交機速度不斷遞延，現在又面臨最大的工會「國際機械師與航空太空工會751地區分會」因對勞資協議不滿，3.3萬名成員將從13日開始在華盛頓州展開罷工，此次罷工是波音公司16年來的首次，業界推估這波罷工將使波音商業飛機生產交機的速度更慢。