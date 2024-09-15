經濟選書／求知而行 創意成真

蘋果直營店如今已遍布全球數千個地區，總是人滿為患，正是賈伯斯這位備受讚譽的領導者偉大遠見下所創造出的成果。

我們必定會猜想，這一切是否都來自他的腦袋？蘋果直營店改變了美國和海外的零售市場格局。但它是如何獲得這一卓越成果呢？

八號公司（Eight Inc.）執行長提姆．柯比（Tim Kobe）反思：「當我們思考：是什麼讓蘋果變得如此特別？我們想到的並不是為工程師所設計的工具，而是為『人』所設計的科技產品，讓科技更加人性化，這就是蘋果的獨特之處，也是其核心價值。為什麼史蒂夫要一直努力推廣麥金塔電腦（並因此受到許多批評），正因為他知道，這是讓科技能夠被大眾廣泛接受的正確做法。」

回頭來看，我們能夠發現八號公司在他們的設計中，採取多種方式實踐蘋果的核心價值。

柯比說：「我們必須設計出一間容易逛的商店，所有東西都必須讓人們感到舒適，並且似乎在對你發出邀請。不同於傳統的零售空間，蘋果直營店非常地寬敞，而且充滿直覺性（就像蘋果的產品）。各種體感細節、環境氛圍、服務人員都是重要的，我們試著在每一個與消費者的接觸點創造這樣的品質。史蒂夫希望服務人員能夠具備科技知識，又能在與消費者的互動中保持熱情與活力，盡可能在這中間達到良好的平衡。」

店內的所有設計都關乎消費者體驗。關鍵是如何讓消費者產生「共感」，但這並不是賈伯斯一開始預期的事情。他必須透過團隊的合作，經由多種嘗試來探索各種可能。

有時他會同意嶄新的創意，有時會拒絕它們，在大量的草圖、模型、測試中反覆進行。

總而言之，蘋果直營店並不是他一開始就預見的內容，而是經由一連串製作、組織、美化的創意進程，最終找到它的模樣。

「史蒂夫把自己當成一名使用者，若是我們的設計想法無法吸引他，那麼我們便不會採用。唯有自己體驗過，他才會知道我們應該拋棄什麼、留下什麼。」

透過柯比設計蘋果直營店的過程，顯示了這個十分成功的計畫，是如何透過不斷改進和完善創意的過程、試驗和即興創作而來。

他的故事顛覆了關於賦予蘋果直營店誕生的遠見天才神話。

毫無疑問地，柯比與他的團隊，甚至賈伯斯本人，都全心投注許多心血，透過設計的漫長歷程──包含繪製草稿、打樣、製作模型、解決問題、研究與測試，還有為了解決問題而產生更多的問題和意外，以及所有參與者之間無數次的討論與溝通──最終才獲得設計的知識。

從以上的故事，我們可以發現一些重要的元素，我稱作「求知而行」（make to know）。這是本書想要傳達的重要概念，非常意外過去少有文獻提及。「求知而行」是通過實際創作，穿越未知、走向實際創造的過程，而我將透過這群多樣且才華洋溢的藝術家和設計師的故事，向您揭示創意之旅的啟發性。

（摘自《Make to know創意成真》，商周出版）