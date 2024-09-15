點子農場／前進日本的優勢和機會

日本作家野島剛最近出版新書，他找了兩位定居在台灣的日本作家來談「台灣超越日本，真的嗎？」這也是他新書的書名。

我坐在第一排全程聽完對話之後，請教這幾位朋友，如果想要面向日本市場以台灣為主題寫下一本新書，會寫那些主題？我這個問題的潛台詞其實是：如果把日本當成出口市場，台灣該從那些方向來發展？

馬場克樹在台灣落地生根多年，除了是作家，他也是創作歌手和影視演員。他說，日本社會對台灣的友好感從2011年311大地震之後急速上升，當時台灣民眾在第一時間捐了200億日圓，排名世界第一。這件事讓日本社會對台灣的富裕與善良留下深刻的印象，也讓台日之間的各項交流愈來愈密切。

近藤彌生子在台灣和日本都出版了介紹唐鳳的書，她認為台灣的包容力讓日本社會驚艷。台灣女性在政治經濟領域的地位遠遠超越日本，日本年輕一代對於台灣的多元性別運動成績更是相當肯定，在人文典範力的表現，台灣早已經領先日本。

野島剛被稱為是「最了解台灣的日本記者」，曾經擔任朝日新聞駐台北和新加坡的社長，他認為經濟是拉動台日關係的重要動力。特別是台積電到熊本設廠之後，日圓貶值吸引了許多台灣民眾到日本觀光和消費。對日本人來說，這也意味著台灣是高附加值市場，像他的稿費和版稅收入就因為匯率而變相增加。

近年來日本社會對台灣的好感度顯著提升，尤其是文化上的共鳴，從珍珠奶茶的風靡到台灣文學的受歡迎，台灣逐漸成為日本年輕世代心中值得關注的國家。

文化部長李遠最近更在訪日時宣布，配合2025年大阪關西世界博覽會，文化部將在日本舉辦文化藝術活動，這將是繼續文化奧運後，再次以文化藝術讓世界看見台灣。

日本是世界第三大經濟體，擁有強大的消費市場。根據統計，日本的人口約1.24億，雖然面臨人口老齡化的挑戰，但消費力依然相當強大。特別在高端商品、科技產品以及文化創意商品方面，日本消費者願意為質量支付高價，這為台灣的產品提供市場機會。

從以下這幾本書，也多少能看見台灣對日本市場的吸引力和價值：

《台灣超越日本，真的嗎？》：作者認為，日本看似總是走在台灣的前方，但多年來，台灣在經濟、半導體科技的發展神速，提升了國際上的地位，日本能夠給予台灣的協助已愈來愈少，而台灣的文化在日本接連掀起熱潮。他好奇，未來，是否會輪到日本來「哈台」呢？

《約定之地：24位在台灣扎根的日本人》：這本書介紹24位在台灣各種領域傑出活躍的日本人的故事。從經歷挑戰與挫折、繞了遠路、悲歡離合，經過各種人生後，到達的新天地就是台灣。面對日本與台灣之間的不同文化，衝突、接納、然後漸漸融入，成為台灣風景的一部分。

《我成為台灣歐巴醬的修練之路》：作者想起唐鳳跟她說過：「台灣有一個形容詞叫做『雞婆』。這個詞可算是一種精神，當走過路過發現不公不義時，不會只枯等警察或里長來解決，而是會先想辦法看看能不能做得更好」，她深深被這樣的台灣人特質打動，於是寫了這本書。