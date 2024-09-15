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六都買氣外溢「這縣市」異軍突起 上半年增逾35%、居全國第五

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
觀察今年上半年各縣市建物買賣移轉棟數年增幅發現，彰化縣年增幅高達35.7%，位居全國第五，僅次於新竹縣市、台南市與高雄市，顯見彰化縣今年房市交易熱絡。圖／永慶房產集團提供
觀察今年上半年各縣市建物買賣移轉棟數年增幅發現，彰化縣年增幅高達35.7%，位居全國第五，僅次於新竹縣市、台南市與高雄市，顯見彰化縣今年房市交易熱絡。圖／永慶房產集團提供

觀察今年上半年各縣市建物買賣移轉棟數年增幅發現，彰化縣年增幅高達35.7%，位居全國第五，僅次於新竹縣市、台南市與高雄市，顯見彰化縣今年房市交易熱絡。

據實價登錄資料，今年上半年彰化縣前五大熱門交易行政區中，彰化市、員林市以成交量各達420件、230件，居交易量前兩名，區域每坪成交價各達24.2萬元、21.3萬元，和美鎮、鹿港鎮、二林鎮則位居第三至五名，成交量各達81件、58件、48件，每坪成交價各為23.7萬元、24.8萬元、13.8萬元。

據實價登錄資料，今年上半年彰化縣前五大熱門交易行政區中，彰化市、員林市以成交量各達420件、230件，居交易量前兩名，區域每坪成交價各達24.2萬元、21.3萬元。圖／永慶房產集團提供
據實價登錄資料，今年上半年彰化縣前五大熱門交易行政區中，彰化市、員林市以成交量各達420件、230件，居交易量前兩名，區域每坪成交價各達24.2萬元、21.3萬元。圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，彰化縣今年上半年建物買賣移轉棟數年成長35.7%，主要受惠於新屋交屋潮的挹注；相較於北台灣大眾運輸的發達，中南部相當仰賴自有交通工具的通勤方式，因此彰化市、員林市皆鄰近高速公路交通便利，吸引許多台中市通勤族前來置產，且開車半小時內可達台中鬧區的特點，帶動區域內中古屋、預售屋市場熱銷。

成交量最多的「彰化市」，上半年以420件成交量穩居第一；有巢氏房屋彰化縣府中山加盟店長高敏雯表示，彰化市是彰化縣最熱鬧的區域，生活便利性相當優質，與台中市也僅有一河之隔，走高速公路到台中市區只需30分鐘，加上台中捷運綠線延伸計畫銜接到彰化市，且鄰近火車站附近也有彰化第一間百貨公司的建設議題發酵，持續吸引周遭行政區人口移入。

高敏雯指出，彰化市中古屋每坪平均單價約在22~27萬元之間、新成屋則落在每坪30~40萬元左右，相同總價在彰化可以買到3房加車位，在台中僅能購買2房，在價格考量下，許多靠近彰化的行政區例如烏日、大肚區民眾都會到彰化置產。

而今年彰化建物買賣移轉棟數飆升，主要是預售屋完工交屋潮，許多年輕族群偏好小坪數、有管理的大樓，造就新成屋熱銷，連帶中古屋也水漲船高。未來在百貨公司、捷運綠線的加持下，預計會有更多購屋族到彰化市置產。

觀察今年上半年各縣市建物買賣移轉棟數年增幅發現，彰化縣年增幅高達35.7%，位居全國第五，僅次於新竹縣市、台南市與高雄市，顯見彰化縣今年房市交易熱絡。圖／永慶房產集團提供
觀察今年上半年各縣市建物買賣移轉棟數年增幅發現，彰化縣年增幅高達35.7%，位居全國第五，僅次於新竹縣市、台南市與高雄市，顯見彰化縣今年房市交易熱絡。圖／永慶房產集團提供

今年上半年交易量達230件的「員林市」則名列第二熱門交易行政區；有巢氏房屋員林饒明國小加盟店長黃麗滿指出，作為人口第二多的行政區，員林市的生活機能也不錯，緊鄰快速道路、高速公路，加上親民的房價，吸引許多通勤族選擇在此購屋，此外蓄洪池等公共建設，大幅度改善淹水問題，吸引年輕通勤族群。

黃麗滿分析，「員林市」中古屋每坪平均每坪單價約20~23萬元，相比於彰化市的價格更平易近人，千萬元內的大樓物件經常是一周內成交、供不應求。此外，員林市上半年也有大量的交屋潮，加上相當多的預售屋持續推案，大樓不斷興建的情況下，新市容帶動當地發展。在新成屋房價僅台中一半的吸引下，看好通勤族持續入住。

據實價登錄資料，今年上半年彰化縣前五大熱門交易行政區中，彰化市、員林市以成交量各達420件、230件，居交易量前兩名，區域每坪成交價各達24.2萬元、21.3萬元。圖／永慶房產集團提供
據實價登錄資料，今年上半年彰化縣前五大熱門交易行政區中，彰化市、員林市以成交量各達420件、230件，居交易量前兩名，區域每坪成交價各達24.2萬元、21.3萬元。圖／永慶房產集團提供

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