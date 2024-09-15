福華智能開發碳權助在地社群 印尼民眾謝台灣

「感謝台灣！」印尼摩鹿加省西蘭島居民看到福華智能和印尼合作方亞洲資產公司人員、台灣大學學者和華測檢測認證集團等一行人到來，紛紛到屋外熱情歡迎，以傳統舞蹈和歌曲表達對台灣的感謝。

居民熱情歡迎台灣企業到來，是因為福華電子子公司福華智能與亞洲資產公司（Asia AssetsDevelopments）合作開發當地的森林碳匯，8月到西蘭島（Seram）配合認證公司進行驗證工作，還舉行村落淨水系統落成儀式，對改善在地社群生活大有助益。

福華智能總經理馬瑾瑤表示，福華開發碳權是用全球最大碳權認證機構Verra嚴謹的方法學進行森林保護，同時也申請氣候、社區和生物多樣性標準（CCB），除了保護森林，也要改善當地居民生活。

CCB標準認證是指在開發碳權同時，也需要符合氣候效益（Climate Benefits）、社區效益（CommunityBenefits）及生態效益（Biodiversity Benefits）3個要素。取得該認證的碳權通常在市場上擁有較高的價格。

作為社區效益之一，福華智能與亞洲資產公司捐贈西蘭島村落一套淨水系統，包括勘查水源、掘井到管線配置等，提供家戶乾淨的飲用水。

居民柯西（Koce）表示，過去數十年，他們要用水都必須到山下溪流取水，扛著水來回累到不行。如今水龍頭一開就有乾淨飲用水，他很感謝台灣幫忙。

亞洲資產公司總經理John Chi表示，西蘭島西部59個村落的飲水都靠溪流，若下雨水就非常混濁，急需乾淨飲用水設備。未來，他們將一一在每個村落設置淨水系統，提供乾淨飲用水。

●合作社供微型貸款

除了淨水設備，西蘭島的合作社也在最近落成，提供居民無息微型借貸。該合作社是福華智能與亞洲資產公司共同成立，除了主建築外還設有庭院，宛如一座社區活動中心，成為居民聚會場地之一。

馬瑾瑤說，西蘭島居民所得普遍在貧窮線下，每戶每月平均收入約為500至600美元（約新台幣1萬6000元至1萬9000元），生活辛苦。為顧及當地居民，他們除了提供教育經費、改善醫療品質，也透過合作社貸款給居民，確保居民能透過投資、創業及培訓技能，獲得穩定收入。

John Chi指出，微型貸款不需支付利息，因此得到許多村民歡迎。他說：「雖存有風險，但仍希望盡量協助居民在經濟上能獨自自主，並找到永續的經濟模式。」

合作社負責人哈雷娜（Helena Syaranamual）說，現在合作社主要以扶植在地產業為主，已成立一個西谷米工作坊，7月開始生產；未來希望整合生產者，推動產銷體系發展。

●發展沉香經濟

西蘭島自然資源豐富，約9成土地屬於森林地。福華和亞洲資產公司未來還計劃扶植當地居民，發展沉香經濟。

John Chi說，當地居民早已開始種植沉香，對相關產業很熟悉，卻缺乏技術，無法大規模生產高品質的沉香。他指出，台灣可以提供植菌技術，當地大學一間沉香實驗室將由台灣方管理，之後會展開沉香菌種培育工作。

西蘭島居民對發展沉香產業展現高度興趣。西蘭島森林管理局 （KPH）負責人蘇薩克（Jusakh BSahumena）表示，他們期待藉由台灣的協助，種植丁香、肉豆蔻以改善經濟，「若沉香可以大規模發展，將成為西蘭島的驕傲」。

蘇薩克指出，西蘭島地處偏遠，交通不便，所有產品在行銷上都面臨巨大挑戰，但西蘭島擁有許多特有植物，希望再加工後能成功銷售到其他地區。

西蘭島距雅加達約2560公里，從雅加達到西蘭島得先搭機3個半小時到安汶島（Ambon），再搭約2小時渡輪才能抵達。

福華智能和亞洲資產公司表示，希望沉香復育未來真的能改善當地經濟，他們也會協助後續銷售工作，期盼建立「綠色西蘭島沉香」招牌，將西蘭島沉香推向國際。