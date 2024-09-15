打造永續全域移動 格上、行冠獲綠色採購績優獎

裕隆集團移動服務事業以顧客需求為導向，聚焦移動及用車服務，因應2050淨零排碳永續目標及轉型升級的努力，旗下格上租車及行冠企業分別獲得大獎肯定；格上租車提供消費者低碳出行選擇，採購環保永續車款，獲環境部綠色採購獎肯定，行冠企業則專注用車後服務，以信任為企業根基，因應電動車市場需求，領先業界佈署電動車電池維修中心，並獲得新北精典獎最高榮譽－經典非凡獎。

行冠企業總經理洪舜彥指出，行冠企業與客戶接觸皆基於信賴，並能預先設想客戶需求，做在業績的起點，「做得長、做得久」是行冠的理念。

行冠企業以永續經營為目標，旗下四大事業體包含汽車維修服務、零配件櫃體、車輛拍賣認證、客服電銷，業務內容包括市佔過半的SAA車輛競拍平台、行遍天下道路救援、以及SAVE認證車與慶通、歐固德汽車等市場領導品牌，皆以客戶信賴為基礎紮根。

洪舜彥表示，因應電動車市場蓬勃，行冠企業超前部署設置油電車與電車維修中心，積極布局電池維修市場，投入專業電池維修人員培訓，目前已取得商用車(CV) 、乘用車(PV)大電池專業維修證照，以及進行2050淨零碳排的關鍵「儲能」(ESS)系統培訓。

此外，同為裕隆集團移動服務事業的格上租車，推動永續全域移動，響應2050淨零排放目標，亦獲得環境部「112綠色採購及綠色消費推廣績優單位」獎項肯定。

洪舜彥也說，格上租車提供企業與消費者低碳出行選擇，將環保永續視為採購車輛的優先考量，期積極與產業鏈、合作夥伴齊心完善低碳循環運輸生態圈，其服務範圍涵蓋企業長租、門市租車、共享車、訂閱車及一手中古車等各項移動服務，並致力打造eMaaS電動車生活圈，去年度以實際行動採購符合環保標章或節能標章規範的車輛，綠色採購金額超過3億元，榮獲官方與各界肯定。