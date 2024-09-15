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兩岸直航貨運量穩步升溫 上半年貨櫃量年增26%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
兩岸觀光進入黑暗期，但兩岸直航貨運量則保持穩定，根據交通部統計，今年上半年兩岸海運直航貨櫃量計147.1萬TEU，已超越去年同期水準。 聯合報資料照片
兩岸觀光進入黑暗期，但兩岸直航貨運量則保持穩定，根據交通部統計，今年上半年兩岸海運直航貨櫃量計147.1萬TEU，已超越去年同期水準。 聯合報資料照片

兩岸觀光進入黑暗期，但兩岸直航貨運量則保持穩定，根據交通部統計，今年上半年兩岸海運直航貨櫃量計147.1萬TEU，已超越去年同期水準。

交通部統計顯示，今年上半年兩岸海運直航貨櫃量計147.1萬TEU，對比去年同期116萬TEU，約年增26.8％。兩岸海運直航的第一年（2009年），貨櫃量計有155.6萬TEU，之後逐年增加，2012年首次突破200萬TEU大關，後續台灣政黨輪替，但兩岸貨運未受到影響，且在疫情期間因需求增加，貨量還持續成長，2021年兩岸貨櫃量衝到260.1萬餘TEU的歷史最大量，截至去年都仍有維持在約250萬TEU左右的運量。

中國大陸因有「世界工廠」之稱，上海、寧波、天津、大連、青島、廣州、深圳、廈門等主要港口進出貨運量當多，大陸一直是我重要的貿易夥伴，故兩岸海運貨櫃量一直占我全年貨櫃量極大的比重。

相較於兩岸海運直航貨櫃量保持穩定，兩岸航班則持續低迷。交通部統計，今年上半年航班量僅1.8萬架次、旅客252萬人次，且大多是台灣旅客前往大陸，陸客來台人次僅18.2萬人次，對比疫情前2019年同期，兩岸直航載客數573.2萬人次，陸客來台人次高達166.1萬人次，兩岸觀光相當冷清。

以往在重大民俗節日前夕，交通部民航局提供兩岸包機申請，不過據知情官員表示，今年截至目前為止都未傳出有要包機的訊息，至於在航點部分，目前也尚未傳出要全面恢復的聲音。

兩岸觀光何時解禁，近期出現正面消息，除了先前國台辦已開放福建居民赴馬祖旅遊，後續也宣布近期將開放赴金門旅遊，且廈門旅遊業者組踩線團欲赴金門考察，對此觀光署長周永暉近日也表示，持續與陸委會保持聯繫，歡迎陸客前來。

交通部 觀光

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