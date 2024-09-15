其人其事／張詠翔 模具廠小開用AI取代缺工

你有沒有想過，未來的工廠不再需要那麼多經驗豐富的師傅了？新創公司創辦人張詠翔正在實現的願景。

張詠翔的父親張英曾被稱作是模具界二大奇人之一，3歲起，他就在父親的模具工廠裡打滾，暑假在工廠實習。大學時，他選擇跟隨父親腳步，進入機械系就讀，奠定日後創業基礎。

塑膠製造業易受濕度、溫度的變化導致誤差，須經驗豐富的師父隨時緊盯、調整。隨全球進入大缺工時代，他不禁思考「老師傅越來越少，新人又不好找」，要是能用AI幫忙，不就解決問題了嗎？

耗費多年研發，張詠翔的AI系統能快速算出怎麼做出杯蓋、玩具等各種塑膠製品，「讓新手做得像老師傅一樣好。」他形容像個「超厲害的食譜機」，就算不會做菜，只要按食譜來，也能做得不錯。

但創業這條路不好走，張詠翔回憶，2014年時AI和工業4.0概念尚未普及，跟工廠老闆提到AI，被認為是在講外星話，結果慘敗；多年後東山再起，2020年又碰上新冠疫情，籌錢難如登天，不僅沒人想投資，一度連員工薪水都發不出，好在苦撐下來。

現在，他的客戶名單裡有富士康、松下、YKK等大公司，「現在不光是中國大陸，越南、泰國，甚至日本、東歐、美國都有工廠在等著用我們的系統呢。」張詠翔興奮地說。