名人思生活／吳春山出過6張CD 用歌聲做公益

麗明營造董事長吳春山幾度承接政府標不出去的大型工程案而打出知名度，在忙碌甚至高壓的生活中，隨時哼上兩首歌，是他放鬆自己的樂趣。因為擁有好歌喉，他不僅成為社團裡的「康樂股長」，更開過數次演唱會、出過6張CD，用歌聲做了許多公益。

吳春山曾接下5度流標的台中國家歌劇院、3度流標的嘉義故宮南院，近期才接下8度流標的台中巨蛋工程。台中歌劇院曲牆建築工法被視為「全球最難蓋的建築」，吳春山當年扛下重擔，研發工法完成使命；這次台中巨蛋最大挑戰在弧形屋頂，鋼構跨距長達131公尺，難度不亞於台中歌劇院。

吳春山說，人生很幸運，他出身彰化偏鄉農家，出社會後遇到許多貴人給機會，加上自己努力，因此常自我期許，社會要因為有他的存在而變得更好，人生才有意義，這也是他願意賠錢接艱鉅工程的初衷。

「人生如負重遠行，且行且歌且耕耘」，吳春山說，那個「重」字就是責任。他常提醒自己，公司現在每天有3、40個工地在動，5千多人上班，他一定要做好，不能有閃失，這就是重責大任。

說到唱歌，吳春山坦言其實看不懂歌譜，完全是從小聽收音機或看布袋戲學來的，他對上台唱歌並不怯場，年輕時被拱上台唱歌，他也說唱就唱，為大家帶來歡樂，他說「也許唱歌就是我的DNA」。

他偏愛台灣老歌，像「孤女的願望」、「舊皮箱的流浪兒」等，至今出過的6張CD，涵蓋了108首知名的台語老歌，並朝168首的目標前進。套裝的6張CD，他已送出1萬套。世界不動產聯盟在台中舉辦年會時，就送給47個國家的與會人士，用台灣歌謠做國民外交；也有人寄給異國的親人一解鄉愁。

吳春山也善用歌聲做公益，像每年在台灣行動菩薩助學協會年會募款時，每唱一首歌，他就捐10萬元，每次總要唱個2、3首，21年下來已捐出400、500萬元。在一些募款活動上，也經常有人為他加碼，一首歌能募得數十萬元，發揮拋磚引玉的效果。

他也為了公益，開過數次個人演唱會，賣票等所得都捐給台灣老樹救援協會等團體；連在辦公大樓外辦捐血活動，他也站上舞台唱了3首，謝謝來捐血的人，讓捐血民眾開心鼓掌回報。今年中秋，在國家歌劇院舉辦的「寶島弦琴」麗明營造30周年感恩音樂會，他也將高歌一曲，用歌聲感謝眾多合作夥伴。