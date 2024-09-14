中油獲頒亞太傑出企業獎優異勵志品牌獎

台灣中油公司首次參加「亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards, APEA）」，在亞洲16個國家的參獎企業中脫穎而出，獲得「優異勵志品牌獎」，董事長李順欽也榮獲「卓越企業領袖獎」，中油各領域經營成果備受海內外專業機構高度肯定。

亞太傑出企業獎是由亞洲企業商會自2007年起舉辦，參獎企業涵蓋亞洲多國及地區，目的在表彰亞太區域具有遠見卓識的商業領袖和企業，為國際上優秀企業和領袖的重要認證，至目前為止，已有16國2千多個企業及領袖參與，歷屆得獎者遍及國內外知名企業及具權威聲望的企業領袖。

獲頒「卓越企業領袖獎」的李順欽，面對公司轉型的外部環境衝擊，在第一線與內部員工溝通、辦理多場次世代對談，並藉由參與外部舉辦的座談、研討會，溝通中油綠能轉型與永續理念，塑造國營事業ESG新標竿。

李順欽感謝評審的肯定，他表示，獲項對台灣中油而言是莫大的激勵，台灣中油轉型迫在眉睫，端賴全體員工戮力以赴，以實現成為多元、創新、永續的國際能源公司新願景。

台灣中油也拿下「優異勵志品牌獎」，由發言人執行長林珂如代表領獎，此獎項代表中油在品牌和市場面向上的傑出貢獻，並以優油、減碳、潔能三大主軸積極推動轉型，持續掌握低碳趨勢，透過科技整合與策略聯盟方式，強化產品與技術之開發實力，以實現Clean Power Company的新願景。

中油指出，在永續願景理念與實踐，皆與聯合國永續發展目標（SDGs）緊扣相連，戮力追求環境守護、營造社會共融及推動公司誠信治理三贏的目標，以建立企業的永續品牌價值；此次獲獎，不僅再次證明台灣中油在國際間擁有良好的品牌形象，也進一步為台灣中油的經營與發展注入新的動能。

中油強調，台灣中油在積極推動轉型成長的同時，將繼續秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，扮演社會進步與經濟發展的重要推手。