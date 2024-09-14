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彰化溪州土地承租者違法開發？台糖：確認合乎規定

中央社／ 台北14日電

彰化溪州地方團體檢舉租用台糖土地的汽車公司違法開發，台糖說明，地上權人的整地行為經地方政府確認合乎規定，且出具填土方來源證明，確認無污染土地之虞，未來台糖會持續監督地上權人依相關法令及契約內容使用土地。

台糖透過新聞稿表示，溪州進樂段970地號等3筆土地是以設定地上權方式，出租給汽車公司使用。地上權人近期的整地行為，已獲彰化縣政府認定無違反「都市計畫法台灣省施行細則」住宅區的使用管制規定，地上權人亦有依契約規定，提供所填土方的來源證明，確認無污染。

此外，台糖為保留出租地上的樹木，今年5月已與地上權人協議縮減其租用的土地面積，並將其使用範圍地上的林木，完整移植至一旁未租用的土地，以利樹木完好生長。未來台糖會善盡土地出租人之責，持續監督地上權人依照相關法令及契約規定使用土地。

台糖 地上權 都市計畫

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