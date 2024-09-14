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ETC系統輸出國外 遠通電收獲亞太卓越企業領袖獎

中央社／ 台北14日電
台灣推動的多車道自由流（Multi-lane Free-Flow）ETC系統已經成為亞洲智慧運輸典範並輸出國外。圖／聯合報系資料照
台灣推動的多車道自由流（Multi-lane Free-Flow）ETC系統已經成為亞洲智慧運輸典範並輸出國外。圖／聯合報系資料照

台灣推動的多車道自由流（Multi-lane Free-Flow）ETC系統已經成為亞洲智慧運輸典範並輸出國外，讓遠通電收獲得亞太傑出企業獎的卓越企業領袖獎。

亞太地區具企業經營影響力指標的「亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards, APEA）於9月13日舉行頒獎晚宴，經過評審審查，選出亞太地區具有卓越企業貢獻、優異管理能力的企業領導者。

遠通電收今天發布新聞稿表示，遠通電收執行董事兼總經理張永昌攜手政府，帶領台灣國道電子收費與停車服務透過數位轉型發展綠色智慧交通ESG，同時推動智慧交通產業化外銷國際，獲得卓越企業領袖獎。

張永昌說，綠色智慧交通是世界各國未來發展趨勢，也是地球邁向永續發展的關鍵，為了打造綠色行車生態圈，遠通電收近年將ETC服務由高速公路延伸至停車場域，整合行車、停車、用車的需求，提供全台開車族行車個人化服務同時落實節能減碳。

張永昌指出，因應業務拓展，遠通進行人才轉型，透過國內外不同場域，由初期的營運型人才，轉型成服務型人才，繼而延伸至創業型與事業型人才。

遠通電收指出，根據評審團意見，台灣推動的多車道自由流ETC系統已經成為亞洲智慧運輸典範，張永昌具備傑出轉型願景、策略與理念，不僅帶領遠通協助政府成功打造高速公路收費ETC系統，更以人為本，為用路人打造國道以外的個人化行車服務體驗，延伸帶動國內停車場啟動數位轉型。

同時不僅促進台灣智慧運輸建設發展，更不吝攜手國內公私部門將台灣技術能量輸出國際，成功帶領ETC產業鏈輸出泰國、馬來西亞、印度等新南向國家，有望讓東南亞地區也成為智慧行車的共好共榮圈，也為海外地區綠色運輸達到節能減碳的效果，形成良好的外部效益。

成功 綠色 馬來西亞

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