中秋烤肉夯食品業營運進補 糕餅業現烤策略突圍

今年食品業與糕餅業者中秋「吃香」。隨著中秋節將近，烤肉旺季登場，有助推升國內兩大白肉雞供應商大成與卜蜂第3季營收。糕餅業中秋表現皆不俗，今年更搶食現烤市場，要拚「誰最新鮮，誰才是贏家」。

據調查，每年的中秋烤肉，8月下旬至9月初白肉雞出貨量較平常單月多出2至3成。

卜蜂董事長鄭武樾表示，今年7月因遭逢颱風，中南部淹水情況嚴重，很多雞場跟種雞場受到些微損失，不過雞農也藉此淘汰淘汰和去化雞隻，目前供需已到達平衡水準，迎接中秋節烤肉大檔，甚至是年底過年，傳統需求量變大，呈現「量多價穩」。

他也提到，毛豬價格去年8月每公斤95元，今年3、4月下跌至80元，近期豬價因逢中元與中秋節，每公斤回到90至95元，對於公司營運可望有所幫助。

大成指出，今年9月豬肉與雞肉供需平衡價格穩定，母豬場養殖還是有零星疫情，但中秋節備貨穩定，有望帶動第3季營運。

郭元益向中央社記者表示，今年中秋節在頂級蛋黃酥帶動下，整體銷售較去年同期成長1成，其中又以2款頂級蛋黃酥口味的禮盒，成長最為亮眼。

郭元益也提到，今年於台北車站一樓開出第一家現烤服務分店，有別於過去總店以老主顧為主，台北車站吸引更多廣大客層，搭乘高鐵、台鐵的顧客購買單顆即食，或自行選擇口味客製現烤伴手禮，帶動現烤銷售較往年成長3成。

以土鳳梨酥聞名的微熱山丘，去年營收衝至新台幣12億元新高。微熱山丘執行長施宏漳向中央社記者表示，企業訂單占了中秋檔期一半營收，而今年中秋更有創舉，看好台灣每年中秋都是「家家烤肉萬家香」，微熱山丘攜手日本醬料品牌結合水果月餅，限量禮盒銷售亮眼。

他表示，去年推出的水果千層酥品牌，今年在中秋檔期首度推出25公分長蛋黃酥吸客，今年希望營收能上看13至14億元。

另外，以牛軋糖闖出名號的糕餅品牌大黑松小倆口第二代、總經理邱義榮多年前品牌就在門市推出現烤服務，像博愛總店就推出漢餅、起酥蛋糕等現烤產品，因為「誰（產品）最新鮮，誰就是贏家」，今年中秋節更是買氣旺。