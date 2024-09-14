快訊

中國大陸海警船又來了！秋節前夕連兩日航入金門水域

台鐵董事長遭爆自肥「申請大功1支」！工會轟轉型4過失：更該記過

婁峻碩31歲生日有喜了！嗨曝嬰兒房裝潢進度

中秋沒連假就近過節需求增 超商業績看增1至2成

中央社／ 台北14日電

今年中秋沒有連假，超商統一超、全家、萊爾富與OK超商預期就近過節需求增加，7、8月即發動預購，搶攻百億元中秋商機，愈靠近節日，銷售將大力增溫。

今年第3季有中元與中秋雙節加持，超商今年中元檔期業績皆成長，中秋預購也發威，業績增1至2成以上。法人粗估，統一超第3季營收可望挑戰逾新台幣880億元，全家逾270億元。

超商業者表示，9月起超商逐步邁入淡季，加上今年中秋節非連假，伴手禮不受影響，但在聚會型如烤肉組合等產品，要更下功夫促銷讓業績添柴火。

統一超指出，今年中秋沒有連假，而台灣烤肉文化盛行，就近補給需求估將增加。便利、快速、優惠成為零售通路吸引消費者到店採買的誘因，因此持續開發促銷活動衝刺營運，整體中秋檔期業績預計成長1成以上。

統一超指出，中秋預購熱銷成長，其中以月餅糕點類及日常也可食用的餅乾零食為主，高溫炎熱則帶動飲品團購，皆已較去年同期成長超過1至2成。針對台灣烤肉文化，統一超今年推出烤肉名店組合，更首度備齊燒烤用具，以增加烤肉便利性吸客。

全家表示，今年7月底就啟動中秋預購，以名店禮盒打頭陣，預購開跑首月業績已破億元。烤肉商機方面，採多價位組合之外，也因應烤肉風潮，實體店舖與全家App推出土司優惠，根據過往銷售經驗，有望提升家庭號土司業績成長超過3成。

萊爾富表示，今年7月中啟動預購，除了祭出月餅、烤肉組合，還出奇招推鑽石訂製搶攻七夕商機，價格帶從60元至16.8萬元不等。截至今年8月底門市店數為1637家，較去年已增加超過50家，隨著店數增加，今年萊爾富推出的中秋預購，估帶動門市業績成長逾18%。

OK超商指出，隨著國內經濟景氣增溫，消費者對於生活類消費需求熱絡，今年中秋禮盒需求提前湧現，送禮需求及應景美食展效應下，帶動預購業績成長年增約16%，平均消費金額落在500至600元區間。

因應中秋烤肉，OK超商全台850間門市備貨烤肉相關周邊用品，例如烤架、烤盤、木炭等，門市都增加備貨量，希望能在短時間內衝出好成績。

中秋節 烤肉 超商

延伸閱讀

中秋假期4天大執法 高雄警防堵酒駕方式曝

中秋前1周末 6大省道路段今將湧出遊車潮

中秋假期前1周末 國道5大地雷路段 北部一早湧車潮

中秋賞月指數曝 賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成

相關新聞

高雄鶴茶樓一次4間改成永久歇業？ 總部：加盟主未告知

有網友發現，知名連鎖手搖飲料店「鶴茶樓」在高雄的4家分店，營業時間突改為「永久歇業」。臉書高雄點 Kaohsiungti...

台泥通過近300億元三大籌資案 歐洲發行歐元綠色公司債

台泥（1101）董事會13日一口氣通過近300億元的三大籌資計畫，一是國內發行可持續發展連結的可轉換公司債（CB）上限新...

ETC系統輸出國外 遠通電收獲亞太卓越企業領袖獎

台灣推動的多車道自由流（Multi-lane Free-Flow）ETC系統已經成為亞洲智慧運輸典範並輸出國外，讓遠通電...

中秋烤肉夯食品業營運進補 糕餅業現烤策略突圍

今年食品業與糕餅業者中秋「吃香」。隨著中秋節將近，烤肉旺季登場，有助推升國內兩大白肉雞供應商大成與卜蜂第3季營收。糕餅業...

帶五百家供應商學會「碳語言」 合勤控一年變身網通業減碳領頭羊

「歡迎光臨，請問您今天從哪邊出發？搭乘什麼交通工具？」一家位於新北市中和區的印刷包裝廠，櫃檯小姐親切的詢問來客。什麼？現在填寫訪客資料，還要回答這個？通常第一時間大家都會抓抓頭，提出如此疑問。

吃養樂多冰、清冰長大的米其林主廚 台中大男孩創全球唯一摘星冰店

在《台灣米其林指南 二○二四》頒獎典禮上，有一顆新進一星特別亮眼，它是來自台中的Minimal，不僅成為台灣第一間拿星的甜點店，更成為全球首間摘星的冰淇淋店，打破該指南上百年來的紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。