中秋沒連假就近過節需求增 超商業績看增1至2成

今年中秋沒有連假，超商統一超、全家、萊爾富與OK超商預期就近過節需求增加，7、8月即發動預購，搶攻百億元中秋商機，愈靠近節日，銷售將大力增溫。

今年第3季有中元與中秋雙節加持，超商今年中元檔期業績皆成長，中秋預購也發威，業績增1至2成以上。法人粗估，統一超第3季營收可望挑戰逾新台幣880億元，全家逾270億元。

超商業者表示，9月起超商逐步邁入淡季，加上今年中秋節非連假，伴手禮不受影響，但在聚會型如烤肉組合等產品，要更下功夫促銷讓業績添柴火。

統一超指出，今年中秋沒有連假，而台灣烤肉文化盛行，就近補給需求估將增加。便利、快速、優惠成為零售通路吸引消費者到店採買的誘因，因此持續開發促銷活動衝刺營運，整體中秋檔期業績預計成長1成以上。

統一超指出，中秋預購熱銷成長，其中以月餅糕點類及日常也可食用的餅乾零食為主，高溫炎熱則帶動飲品團購，皆已較去年同期成長超過1至2成。針對台灣烤肉文化，統一超今年推出烤肉名店組合，更首度備齊燒烤用具，以增加烤肉便利性吸客。

全家表示，今年7月底就啟動中秋預購，以名店禮盒打頭陣，預購開跑首月業績已破億元。烤肉商機方面，採多價位組合之外，也因應烤肉風潮，實體店舖與全家App推出土司優惠，根據過往銷售經驗，有望提升家庭號土司業績成長超過3成。

萊爾富表示，今年7月中啟動預購，除了祭出月餅、烤肉組合，還出奇招推鑽石訂製搶攻七夕商機，價格帶從60元至16.8萬元不等。截至今年8月底門市店數為1637家，較去年已增加超過50家，隨著店數增加，今年萊爾富推出的中秋預購，估帶動門市業績成長逾18%。

OK超商指出，隨著國內經濟景氣增溫，消費者對於生活類消費需求熱絡，今年中秋禮盒需求提前湧現，送禮需求及應景美食展效應下，帶動預購業績成長年增約16%，平均消費金額落在500至600元區間。

因應中秋烤肉，OK超商全台850間門市備貨烤肉相關周邊用品，例如烤架、烤盤、木炭等，門市都增加備貨量，希望能在短時間內衝出好成績。