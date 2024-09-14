遊戲中學理財 兆豐偕金研院深入高雄推動國小金融教育

兆豐銀行與台灣金融研訓院，13日在高雄市政府舉行「CSR金融共好公益計畫」啟動典禮，宣布由兆豐銀行員工組成的「CoCo老師」金融志工團隊，將深入高雄19個行政區的42所國小，推動公益金融教育。

該活動由高雄市政府教育局副局長黃盟惠、兆豐銀行營運長鍾慶鳳與金融研訓院普惠金融事業總處資深處長傅清源等嘉賓共同見證，彰顯兆豐銀行對履行企業社會責任的承諾。

「CSR金融共好公益計畫」結合金融業力量，遴選銀行員擔任「CoCo老師」，以遊戲化教學，傳授具體的知識，並讓小朋友有理解、思考、應用所學的能力，從而應對現實金融生活。此前，全台已舉辦882場次活動，幫助7,652名學童提升金融素養，增強應對未來金融挑戰的能力。

從2022年開始，金融研訓院為小學四年級學生設計了一套KAP（知識、態度、行為）金融素養教材。這套教材透過有趣的遊戲，模擬家庭理財的情況，讓小朋友親身體驗如果存的錢不夠，遇到突發狀況時會面臨的壓力。以幫助他們學會正確的金錢管理方式、理解風險支出的重要性，並建立家庭財務的基本概念。同時，教材也會引導孩子養成理性消費的態度，以及存錢和記帳的好習慣。

兆豐銀行長期支持普惠金融，曾與高雄市政府青年局合作「雄挺利」計畫，為青年創業者提供貸款利息補貼，助力實現創業夢想。本次參與「CSR金融共好公益計畫」，教學童從小掌握正確的金融行為，避免未來因過度負債或金融詐騙而陷入困境。

此計畫不僅展示了政府與金融業界合作的典範，也標誌著高雄市金融教育邁向新里程碑，透過金融與教育資源的整合，高雄的金融教育得以從小學扎根。