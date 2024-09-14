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企業生日快樂／泓德能源黃金拍檔 建綠電王國

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能股王泓德能源（6873）將在9月下旬改列上市，不僅員工數年年增長，營收規模也每年以雙位數速度成長，成為再生能源產業明日之星，而背後的幕後推手是業界人稱黃金拍檔的董事長謝源一與總經理周仕昌。

謝源一與周仕昌的創業起點位於日本，由於2012年日本政府進行能源改革，祭出誘人的補助政策，兩人認為投資日本電廠有賺頭，決定拿出全身家當，甚至跟家族親戚調頭寸，就此踏上綠能創業之路。

然而，投資本身就有風險，特別是海外投資更是艱難。謝源一表示，投資海外太陽能電廠首重溝通能力，自己當時與周仕昌幾乎每周都飛日本，從東京市郊看到關西偏鄉，皮鞋磨破了好幾雙，千挑細選下，才找到關西一處荒廢曬鹽廠，將其買下投資電廠，最後也順利賺到回台創業後的第一桶金。

謝源一表示，相較於科技業求快求新，能源產業必須要有耐心，即使找到合適的土地，也要花上大量時間與上千名地主溝通，才能讓土地完成整合與開發，這些過程都需要耐心完成每一步。

2016年時，政府確立未來再生能源發電比重將占20%的政策後，讓謝源一與周仕昌嗅到時機成熟了，因此決定回台布局。謝源一直言，能源產業與政策息息相關，因此愈早進場有利，當時兩人出售日本電廠後，就回台創立公司，開始一步一步打造嶄新的綠電王國。

太陽能電廠 日本

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