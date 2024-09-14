企業生日快樂／泓德能源五個第一 大搶海內外商機

太陽能股王泓德能源（6873）歷經創新板一年後，即將在9月下旬改列上市，由於公司海內外布局完整，且財務體質強健，加上今年展望正向，預料上市掛牌後將備受市場關注。

泓德能源董事長謝源一指出，AI浪潮正推升科技業對綠電需求強勁，未來誰擁有最多綠電，就能掌握更多的商機，而泓德能源擁有全台最多的待開發土地庫存量，有信心業績會愈來愈好。以下為專訪紀要：

問：相較於去年，今年綠能市場的變化？

答：由於AI應用興起，國內外許多科技大咖都想來台設立AI資料中心，造成綠電需求高漲，但台灣綠電供給有限，難以在短時間內擴大供給，因此供需相當吃緊，這是挑戰，也是商機。

挑戰在於興建一座太陽能電廠需要時間，包括前置作業的土地整合、規劃等，之後還有法規流程需要跑，至少需數年的時間，甚至更多案例是受到各種阻礙後，電廠興建計畫一卡就是數年。

有挑戰，自然有商機。興建一座太陽能電廠最棘手之處在於土地整合，若業者本身就已有土地能開發，自然就可加速興建時程，盡速達到掛表供電目標。

泓德能源目前在全台有500公頃土地待開發，庫存量為全台第一，這些土地將來均有望在適當的時機進行開發，成為公司業績成長的動能。

問：泓德能源的優勢為何？

答：公司擁有五個第一，包括最國際化的能源平台、最完整的垂直整合平台、最多土地的庫存平台、最大的資產管理平台、最完整的技術整合平台，除深耕台灣外，也正積極進軍國際市場。

目前公司在台灣的光電建置量也超過400MW，開發量體則超過1.5GW（10億瓦），而日本目標開發量體為510MW，澳洲是目標超過400MW，菲律賓則是1GW。

至於儲能方面，台灣開發量體約550MW，日本、澳洲分別是1.2GW、1.6GW，菲律賓是1GW，上述目標都會在未來陸續完成。

此外，綠電業者比拚的不止是誰的案場多，誰的開發量多，軟體技術也相當重要。公司擁有自我品牌TITAN，服務涵蓋智慧綠能管理平台、表前表後儲能與充電樁等軟硬體產品，能全方位滿足客戶需求，藉此優勢搶攻商機。

問：今年營運目標與工程進度？

答：目前的開發能見度已達2026年，2024至2026年的國內在手工程訂單太陽能預估達450億元、儲能150億元，三年合計訂單達600億元，而今年下半年將先認列嘉義義竹與台南七股案場，開發容量分別是119MW、30MW，將依工程進度逐步認列業績，將有助於下半年營運爆發。

至於綠電購售方面，旗下子公司星星電力已是台灣前三大售電業者，累計今年上半年綠電轉供總合約度數超過141億度，包括IC大廠聯發科、封測龍頭日月光投控、電信巨頭台灣大哥大、富邦金控旗下多家子公司均為客戶，轉供據點超過1,800個，憑證張數超過4.5萬張，成果豐碩。

問：近期政府開始鬆綁綠電交易政策，有何影響？

答：經濟部能源署近期預告電業法部分條文修正草案將進行修法，其中涵蓋將儲能、需量反應等新型態電力資源納管，以及綠電業者將可互相交易，藉此達成活絡綠電交易及強化電網韌性等目標。

過往綠電交易只能銷售給用戶，呈現垂直交易，若未來開放可賣給同業，則可達到橫向交易，而這個方式有助於餘電賣到更高的價格，甚至同行之間可互相調貨（綠電），有助台灣邁向電力自由化及市場自由化的願景。

此外，開放光電二、三型所發出的綠電，可先銷售給再生能源售電業，再由再生能源售電業轉售予企業用戶，此舉可減少售電業者協助發電業者由三型轉一型的作業時間與成本，進而大幅增加綠電交易量，讓企業用更具競爭力的成本取得綠電，創造多贏，因此樂見政府鬆綁相關法令。

問：今年業績目標為何？

答：2022年、2023年每股純益分別為8.18元、8.36元，雖然今年上半年每股純益僅1.43元，但隨著下半年多項工程案陸續認列後，預料全年業績表現將不亞於去年，持樂觀看法。

其中，公司7月營收因認列富邦的儲能工程案，單月營收衝上24.66億元，月增172.1%、年增18倍，而第3季、第4季會再認列營收更龐大的太陽能案場，預料將業績表現將逐季走升。

雖然目前公司營收主力仍是太陽能、儲能工程，但售電、養殖等業務都在擴大中，同時持續增加土地庫存量，為後續興建太陽能電廠做準備，因此對明、後年營運也相當樂觀。