企業生日快樂／泓德 能源界Uber 服務多元化

太陽能股王泓德能源（6873）今年成立八周年，預計9月下旬從創新板改列上市主板，同時也將對外大舉招兵買馬，人力需求擴增五成，藉此擴大營運規模，搶攻海內外綠能商機，內部目標三年內年營收衝破百億元，並成為全方位智慧電力公司。

泓德能源2016年5月成立，由董事長謝源一與總經理周仕昌共同創立，主要從事太陽能光電案場、儲能案場開發、設計、維運與工程統包，同時跨足綠電交易及資產管理，目前在手土地待開發量高達500公頃，為全台有最多土地開發庫存的業者，且因本身具備自行研發的AI調度電力技術，能為各行各業提供服務，因此也被稱「能源界的Uber」。

泓德能源小檔案、EPS、大事紀

資產管理平台 擴大結盟友軍

由於國際ESG以及淨零碳排日益盛行，能源轉型已是全球共識，各國政府為拉高綠電發電比重，均透過各種政策鼓勵種植綠電，加上各大企業對綠電需求與日俱增，推升風電、太陽能光電、水力、氫能等再生能源如火如荼發展，引爆市場商機快速擴大。

謝源一指出，再生能源產業其實是重技術、重資本的產業，單一公司的資源相對有限，如果想要做大，除要有自己的核心技術外，也必須要與其他公司結盟，透過合作才能發揮出一加一大於三的效果。

在台灣方面，泓德能源目前旗下有四大資產管理平台，分別與不同的金融壽險業者合作，由泓德能源負責尋找、規劃、設計、興建與維運太陽能光電或儲能案場，壽險業者提供一部分資金與其他資源，藉此分擔風險，共享利潤。

泓德能源台南北門案場。 泓德能源／提供

周仕昌透露，公司旗下有四大資產管理平台，總計管理約650億元資產，堪稱全台最大，由於績效良好，吸引不少業者有濃厚興趣，因此今年底前很可能有第五個資產管理平台誕生，而公司也將透過擴大結盟友軍的方式，壯大整體營運規模。

在海外方面，目前主要鎖定日本、澳洲等地的再生能源商機；其中，在日本方面已攜手國內電機大廠士林電機揮軍日本北海道市場，並與在地大型商社合作，共同開發表後光充儲解決方案應用場域。

澳洲部分，與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂備忘錄，內容包含500MW（百萬瓦）的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、4MW虛擬電廠合作以及儲能案場開發，同時雙方未來也將攜手共同合作綠氫等綠色能源事業。

泓德能源今年4月在澳洲成立分公司，輸出自有品牌TITAN提供的軟硬整合服務，未來規劃在澳洲投入現貨市場、輔助服務市場與容量市場。目前已取得70MW的儲能案場開發及工程，並有5MW的光儲案場預計下半年度開工，同時與ZEN Energy簽訂光儲電廠使用協議，確保擁有穩定且長期的收入來源。

大舉招兵買馬 提供最佳條件

泓德能源在2023年成為台灣首家在創新板掛牌的再生能源公司，歷經一年後，今年9月下旬將改列上市，公司也將因此進入新的里程碑，為持續壯大營運規模，今年起將積極招兵買馬。

周仕昌表示，公司目前人數約300至350人，預計未來二年內再招聘150至200人，徵才幅度逾五成，期盼未來員工總人數能達到500人的規模，招聘職位範圍涵蓋硬體、軟體、業務、專案管理等，以因應公司快速成長的需求。

周仕昌指出，公司未來改列上市後，意味著社會責任將更重大，泓德能源長期目標就是希望完成「智慧綠電隨手可得」的目標，因此求才若渴，希望透過邁入上市公司後，更容易吸引到優異人才。

泓德能源近期宣布，招募前麥格理集團資產管理綠投資部門董事總經理陳明信為資深副總經理，未來也將擔任澳洲、日本兩家海外子公司董事長，顯示公司積極招賢納士，不僅擴大徵才一般員工，也積極招募高階專業人才。

周仕昌強調，人才永遠是公司最大的資產，也是推升公司業績向上的原動力，隨著再生能源產業日益蓬勃，相關人才的需求也同步高漲，而泓德能源有信心能提供最好的條件吸引各方好手，期盼一起為台灣再生能源產業共同打拚。