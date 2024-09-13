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中石化賣地獲利 下半年入帳

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中石化（1314）昨（13）日舉行法說會，總經理陳穎俊表示，8月已完成高雄四筆土地標售，處分利益約25.6億元，每股獲利貢獻度約0.67元，下半年將可入帳。在業外收益大進補下，中石化對今年獲利有信心。

中石化今年本業營運情況，作為尼龍絲及輪胎布上游原料的己內醯胺（CPL）和尼龍6兩項產品，今年上半年市況明顯改善。陳穎俊表示，9月開始有部分下游廠商備貨，接下來的「金九銀十」來到，對於第4季旺季效應有所期待。

泛用樹脂中間原料丙烯腈（AN）方面，由於大陸新增產能集中在最近三年開出，受產能過剩影響較大。不過AN上游原料部分，苯和苯酚價格出現倒掛，苯酚價格罕見比苯價低，比起其他多數同業採取苯進料，中石化是採苯酚進料，占有成本優勢，已順勢拉高稼動率，有利營運表現。

中石化今年上半年雖然營業淨損2.58億元，但與去年同期營業淨損17.31億元，虧損已大幅收斂。但在處份土地的業外利益挹注下，致上半年稅後純益4.62億元，比去年同期虧損18.22億元，轉虧為盈，每股純益0.12元。

步入下半年，陳穎俊表示，8月份委託戴德梁行辦理高雄楠梓、亞灣等四宗土地標售案，已全數順利標脫，總計標金為76.17億元，預期處分利益約25.6億元，每股獲利貢獻約0.67元，下半年可入帳。

在投資布局方面，中石化高雄洲際碼頭儲槽則可增加原料調度彈性、減低原料波動衝擊並可行貿易操作。

中石化 土地標售

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