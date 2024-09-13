SCFI運價連四跌 歐洲線重挫 美東線面臨罷工威脅同步走跌

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連四跌，昨（13）日指數下跌215.63點，收盤來到2,510.95點，周跌幅7.9%，受到2.4萬TEU（20呎櫃）的大型船返回亞洲接貨，遠東-歐洲線貨量不足重挫17%，跌幅最重，即將要罷工的美東線跌幅也有9%。

國內物流業者分析，現在市場運價很混亂，中國大陸出口的貨量一直回升速度緩慢，業界普遍認為中秋節過後，十一長假出貨潮就會開始浮現，物流客戶最近都會給長約客戶較好的價格，長約價與現貨價的配比，歐洲線最近有2.4萬TEU大船返回亞洲，船大裝載貨量大，所以船公司也會給直客特惠價，造成市場價格混亂，貨量大的客戶談判空間加大，現貨市場價格跟著大跌。

國內的物流業者指出，國際碼頭工人協會（ILA）合約到期倒數，航運公司已經開因應可能罷工前做準備，目前市場也變的很亂，產業界擔心罷工，遠東-美東的貨就算要出口也是從遠東-美西，貨到美西後要載運到美東，要支付高額的內陸運輸費用，所以近期大部分往美東的貨都先不出貨，進入觀望不出貨，使美東線價連兩周重挫。

航運業界再度提醒客戶，美東碼頭若在今年10月進行罷工，美國東海岸貨物會積壓約一周時間，不用久就會把全世界的碼頭搞得很混亂，美國東部碼頭罷工恐怕會和2021年疫情期間蘇伊士運河阻塞事件後果相同，當時蘇伊士運河阻塞僅一周時間，然而對於歐洲線的影響期間長達一年。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達5,494美元，較前一期下跌111美元，跌幅2%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達6,838美元，較前一期下跌673美元，跌幅達9%。

遠東到歐洲運價每TEU達2,841美元，較前一期下跌618美元，周跌幅17.9%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,365美元，較前一期下跌458美元，跌幅12%。