台泥發歐元綠色債 台企首見
台泥（1101）董事會昨（13）日一口氣通過近300億元三大籌資計畫，一是國內發行可持續發展連結的可轉換公司債（CB）上限新台幣80億元；其次為增資荷蘭子公司Taiwan Cement（Dutch）Holdings B.V.（TCDH）而發行海外無擔保轉換公司債（ECB）上限3.5億美元（約新台幣111.7億元）；第三由台泥提供TCDH背書保證3億歐元（約新台幣106.3億元），供其發行綠色歐元公司債（Euro Green Bond）。
台泥指出，過去兩年台泥皆透過GDR海外存託憑證籌資，此次於國內以及歐洲皆選擇可轉換公司債，預期可有效控制股本擴張，減輕稀釋每股盈餘。此外，看好整個企業集團在歐洲低碳水泥、能源、儲能等各項事業未來發展，台泥將成為台灣第一家在歐洲發行歐元綠色公司債的企業。
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