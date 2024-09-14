Gogoro 遭爆洗產地詐領補助 公司強調生產皆合規

電動機車龍頭Gogoro傳出為了壓低成本，有兩款車使用中國大陸製零件，但仍違規申請政府補助。Gogoro代理執行長姜家煒昨（13）日表示，Gogoro JEGO主力車種是在台灣銷售的車輛，全部是在台生產，具備受認可電動機車補助資格；另一車款VIVA全車國內自製率為88.96%，都符合相關的申請規定，正跟主管機關釐清真相。

針對Gogoro有兩款車被爆詐領違規申請政府補助，經濟部官員昨日證實，的確收到檢舉，業者說明文件也已補齊，9月底前將開會進行審查，屆時將會有結果。

姜家煒指出，不管什麼樣的爭議，Gogoro都會以車主權益不受損為最高原則。Gogoro建置全球化的供應鏈體系，在台灣與海外都有生產，遵循當地與各國法規，在台銷售車輛由桃園龜山廠或委由台灣廠商進行生產製造，滿足國產化需求。

Gogoro JEGO正採取多國生產、全球銷售的模式，並在台灣總部進行零件、系統與全車驗證；JEGO是在台灣銷售的車輛，全部是在台灣生產，具備受認可電動機車補助資格，已購車之消費者陸續領到補助，補助款項發放進度視行政流程而定。

Gogoro VIVA全車國內自製率為88.96%，此車款使用整合式動力系統，其中海外進口的電路板僅為半成品，不符合「CNS15454 - 道路電動車輛之控制器」的相關規範，並不是馬達控制器。Gogoro為滿足政府與消費者的期待，已於2023年初完成向主管機關登記更改該電路板的供應商，在台灣進行電路板的貼裝作業，消費者的補助款項和騎乘權益皆未受到影響。