快訊

慎防大雷雨！中秋節「東雨西晴」 吳德榮：下周2擾動注意颱風動向

影／涉京華城圖利重金交保！黃景茂不到4小時湊足500萬

聽新聞
0:00 / 0:00

Gogoro 遭爆洗產地詐領補助 公司強調生產皆合規

經濟日報／ 記者黃淑惠葉卉軒／台北報導
電動機車龍頭Gogoro。 圖／聯合報系資料庫
電動機車龍頭Gogoro。 圖／聯合報系資料庫

電動機車龍頭Gogoro傳出為了壓低成本，有兩款車使用中國大陸製零件，但仍違規申請政府補助。Gogoro代理執行長姜家煒昨（13）日表示，Gogoro JEGO主力車種是在台灣銷售的車輛，全部是在台生產，具備受認可電動機車補助資格；另一車款VIVA全車國內自製率為88.96%，都符合相關的申請規定，正跟主管機關釐清真相。

針對Gogoro有兩款車被爆詐領違規申請政府補助，經濟部官員昨日證實，的確收到檢舉，業者說明文件也已補齊，9月底前將開會進行審查，屆時將會有結果。

編輯推薦

姜家煒指出，不管什麼樣的爭議，Gogoro都會以車主權益不受損為最高原則。Gogoro建置全球化的供應鏈體系，在台灣與海外都有生產，遵循當地與各國法規，在台銷售車輛由桃園龜山廠或委由台灣廠商進行生產製造，滿足國產化需求。

Gogoro JEGO正採取多國生產、全球銷售的模式，並在台灣總部進行零件、系統與全車驗證；JEGO是在台灣銷售的車輛，全部是在台灣生產，具備受認可電動機車補助資格，已購車之消費者陸續領到補助，補助款項發放進度視行政流程而定。

Gogoro VIVA全車國內自製率為88.96%，此車款使用整合式動力系統，其中海外進口的電路板僅為半成品，不符合「CNS15454 - 道路電動車輛之控制器」的相關規範，並不是馬達控制器。Gogoro為滿足政府與消費者的期待，已於2023年初完成向主管機關登記更改該電路板的供應商，在台灣進行電路板的貼裝作業，消費者的補助款項和騎乘權益皆未受到影響。

Gogoro 電動機車

延伸閱讀

Gogoro人事地震 留下許多問號

涉洗產地不符資格？Gogoro VIVA車主免驚 經部不追討7千元補助

Gogoro遭爆洗產地詐領補助 公司強調生產皆合規

驚！Gogoro董座陸學森閃辭、姜家煒接任 大股東潤泰集團接手經營

相關新聞

陸學森震撼請辭 潤泰進Gogoro團隊

電動機車龍頭Gogoro遭爆有兩車款使用陸製關鍵零組件，卻仍違規申請台灣政府補助。Gogoro昨日召開記者會拋出震撼彈，...

吃養樂多冰、清冰長大的米其林主廚 台中大男孩創全球唯一摘星冰店

在《台灣米其林指南 二○二四》頒獎典禮上，有一顆新進一星特別亮眼，它是來自台中的Minimal，不僅成為台灣第一間拿星的甜點店，更成為全球首間摘星的冰淇淋店，打破該指南上百年來的紀錄。

油價回升 塑化指數大漲

國際油價止跌回升，加上進入第4季傳統旺季，台塑四寶股價近日跌深反彈，其他塑化股也跟漲，帶動塑化類股指數大漲3.7%最強勢...

冠德奪兒福公辦都更案 擬興建兩棟大樓、預估2031年完工

冠德奪公辦都更再下一城，公司昨（13）日公告，取得「臺北市信義區兒童福利中心B2都市更新案公開徵求出資人招商案」之最優申...

冠德擴大布局商用不動產

冠德集團積極瞄準全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，且除了住宅案外，也看好辦公市場，未來將擴大布局商用不動產市場...

企業生日快樂／泓德 能源界Uber 服務多元化

太陽能股王泓德能源今年成立八周年，預計9月下旬從創新板改列上市主板，同時也將對外大舉招兵買馬，人力需求擴增五成，藉此擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。