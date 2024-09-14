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Gogoro人事地震 留下許多問號

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

Gogoro董事長暨執行長陸學森曾說：「唯有瘋狂到自以為能改變世界的人，才能真正改變世界」。潤泰集團總裁尹衍樑當初投資Gogoro時，曾對友人表示，陸學森打動他的不是要做電動車產業，而是要救地球。但現在Gogoro面對營運成績單不理想、高層大換血，又有洗產地等問題，陸學森閃辭，留給大家許多問號。

陸學森是在美國長大的香港人，曾經選擇在台灣創業，2011年創立Gogoro，他有著綠色的潔淨能源夢想，以創新思維與策略創立Gogoro後，帶領團隊打造電動機車生態系，在電池交換網路、智慧電動機車、移動共享服務以及智慧城市永續行動等領域，取得令全球矚目的成就。

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