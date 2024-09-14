Gogoro人事地震 留下許多問號

在《台灣米其林指南 二○二四》頒獎典禮上，有一顆新進一星特別亮眼，它是來自台中的Minimal，不僅成為台灣第一間拿星的甜點店，更成為全球首間摘星的冰淇淋店，打破該指南上百年來的紀錄。

2024-09-14 07:00