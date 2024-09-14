震撼！Gogoro 董座陸學森閃辭 大股東潤泰集團接手經營

Gogoro昨（13）日召開記者會拋出震撼彈，該公司昔日被封為「台灣獨角獸」靈魂人物的董事長暨執行長陸學森宣布請辭，由台灣總經理姜家煒接任代理執行長；潤泰集團正式進入Gogoro經營團隊，潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任董事長。

姜家煒表示，Gogoro赴美上市後，最大股東尹衍樑及尹崇堯等人一股都沒有賣，但是Gogoro股價自2022年上市的最高點14.1美元，跌至9月12日收盤1.05美元，暴跌89%，股價已面臨1美元的保衛戰，Gogoro將擬定全新增資及營運策略計畫。

Gogoro最新變化

姜家煒表示，陸學森過去帶領Gogoro在電動車的貢獻有目共睹，15年前大家不會相信，電動機車可以這麼方便，現在他做這個決定，一定有他的理由，他也期待從新的角度出發，Gogoro能在曾達夢帶領下走出另一片天。

陸學森昨天對Gogoro所有同仁發出一封英文告別信，表示「經過深思熟慮，做出辭去Gogoro執行長兼董事長職務的艱難決定」；他強調，這個決定並不容易，但相信，隨著進入下一階段的成長，對於Gogoro和他個人來說，現在是過渡領導層的正確時機。

Gogoro要走的更穩健，未來勢必是要進行各項財務改造，包括增資等計畫，業界人士認為，過去尹衍樑只出資金，從未參與Gogoro經營團隊，陸學森離開Gogoro後，如今直接派出董事長，也代表尹衍樑對Gogoro仍抱有期待，而且曾達夢還是尹衍樑手下大將，在集團內多家子公司都扮演重要角色，市場認為，希望藉由新人事為Gogoro帶來改革。

Gogoro是國內電動機車龍頭，大股東有國發基金、尹衍樑及新加坡的淡馬錫控股等，新的人事變動，是否代表潤泰集團入導經營？姜家煒表示，潤泰集團是長期投資且未賣過持股，不會特別解讀曾達夢扮演的角色。