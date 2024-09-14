快訊

慎防大雷雨！中秋節「東雨西晴」 吳德榮：下周2擾動注意颱風動向

影／涉京華城圖利重金交保！黃景茂不到4小時湊足500萬

震撼！Gogoro 董座陸學森閃辭 大股東潤泰集團接手經營

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
Gogoro昔日被封為「台灣獨角獸」靈魂人物的董事長暨執行長陸學森宣布請辭。 Gogoro提供
Gogoro昔日被封為「台灣獨角獸」靈魂人物的董事長暨執行長陸學森宣布請辭。 Gogoro提供

Gogoro昨（13）日召開記者會拋出震撼彈，該公司昔日被封為「台灣獨角獸」靈魂人物的董事長暨執行長陸學森宣布請辭，由台灣總經理姜家煒接任代理執行長；潤泰集團正式進入Gogoro經營團隊，潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任董事長。

姜家煒表示，Gogoro赴美上市後，最大股東尹衍樑及尹崇堯等人一股都沒有賣，但是Gogoro股價自2022年上市的最高點14.1美元，跌至9月12日收盤1.05美元，暴跌89%，股價已面臨1美元的保衛戰，Gogoro將擬定全新增資及營運策略計畫。

編輯推薦

Gogoro最新變化
Gogoro最新變化

姜家煒表示，陸學森過去帶領Gogoro在電動車的貢獻有目共睹，15年前大家不會相信，電動機車可以這麼方便，現在他做這個決定，一定有他的理由，他也期待從新的角度出發，Gogoro能在曾達夢帶領下走出另一片天。

陸學森昨天對Gogoro所有同仁發出一封英文告別信，表示「經過深思熟慮，做出辭去Gogoro執行長兼董事長職務的艱難決定」；他強調，這個決定並不容易，但相信，隨著進入下一階段的成長，對於Gogoro和他個人來說，現在是過渡領導層的正確時機。

Gogoro要走的更穩健，未來勢必是要進行各項財務改造，包括增資等計畫，業界人士認為，過去尹衍樑只出資金，從未參與Gogoro經營團隊，陸學森離開Gogoro後，如今直接派出董事長，也代表尹衍樑對Gogoro仍抱有期待，而且曾達夢還是尹衍樑手下大將，在集團內多家子公司都扮演重要角色，市場認為，希望藉由新人事為Gogoro帶來改革。

Gogoro是國內電動機車龍頭，大股東有國發基金、尹衍樑及新加坡的淡馬錫控股等，新的人事變動，是否代表潤泰集團入導經營？姜家煒表示，潤泰集團是長期投資且未賣過持股，不會特別解讀曾達夢扮演的角色。

Gogoro 尹衍樑 董事長

延伸閱讀

Gogoro人事地震 留下許多問號

涉洗產地不符資格？Gogoro VIVA車主免驚 經部不追討7千元補助

Gogoro遭爆洗產地詐領補助 公司強調生產皆合規

驚！Gogoro董座陸學森閃辭、姜家煒接任 大股東潤泰集團接手經營

相關新聞

陸學森震撼請辭 潤泰進Gogoro團隊

電動機車龍頭Gogoro遭爆有兩車款使用陸製關鍵零組件，卻仍違規申請台灣政府補助。Gogoro昨日召開記者會拋出震撼彈，...

吃養樂多冰、清冰長大的米其林主廚 台中大男孩創全球唯一摘星冰店

在《台灣米其林指南 二○二四》頒獎典禮上，有一顆新進一星特別亮眼，它是來自台中的Minimal，不僅成為台灣第一間拿星的甜點店，更成為全球首間摘星的冰淇淋店，打破該指南上百年來的紀錄。

油價回升 塑化指數大漲

國際油價止跌回升，加上進入第4季傳統旺季，台塑四寶股價近日跌深反彈，其他塑化股也跟漲，帶動塑化類股指數大漲3.7%最強勢...

冠德奪兒福公辦都更案 擬興建兩棟大樓、預估2031年完工

冠德奪公辦都更再下一城，公司昨（13）日公告，取得「臺北市信義區兒童福利中心B2都市更新案公開徵求出資人招商案」之最優申...

冠德擴大布局商用不動產

冠德集團積極瞄準全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，且除了住宅案外，也看好辦公市場，未來將擴大布局商用不動產市場...

企業生日快樂／泓德 能源界Uber 服務多元化

太陽能股王泓德能源今年成立八周年，預計9月下旬從創新板改列上市主板，同時也將對外大舉招兵買馬，人力需求擴增五成，藉此擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。