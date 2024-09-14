油價回升 塑化指數大漲

國際油價止跌回升，加上進入第4季傳統旺季，台塑四寶股價近日跌深反彈，其他塑化股也跟漲，帶動塑化類股指數大漲3.7%最強勢，成為台股昨（13）日指標族群。

台塑四寶股價上演反彈秀，台塑（1301）、台塑化上漲逾4%，台化及南亞也上漲逾3%，華夏、亞聚、台聚漲幅更超過5%。

法人認為，美國確定9月降息政策激勵，有助大陸外銷加工業逐步進入旺季，帶動原料市場需求和行情走揚，挹注石化上下游廠商營運。

石油輸出國組織（OPEC）日前下調2024年和2025年的石油需求預測，國際油價重挫，倫敦布倫特原油價期貨價格10日跌破每桶70美元，創下近三年來新低。但12日起國際油價連兩天收紅，都支撐泛用樹脂報價回穩。

石化業界指出，五大泛用樹脂聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS近一周原本跌價每公噸5至30美元，供應商台化、國喬、台達化營運承壓，近兩日油價反彈可望支撐樹脂報價回穩。

業內人士指出，日前颶風弗朗辛造成美國墨西哥灣沿海的煉油廠運營中斷，油價連兩天翻揚；在美國確定9月降息政策激勵下，有助大陸外銷加工業逐步進入旺季，帶動原料市場需求和行情走揚可期。

台塑四寶對於第4季營運持樂觀看法，認為第4季為傳統旺季，加上歐美降息、中國大陸推刺激經激措施，有望帶動需求回溫。台化董事長洪福源表示，9月大陸華東地區的聚酯纖維需求已經出現復甦跡象，雖然全球經濟基本面尚未明顯改善，但第4季是石化、塑膠、纖維的「金九銀十」旺季。