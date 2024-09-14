陸學森震撼請辭 潤泰進Gogoro團隊

電動機車龍頭Gogoro遭爆有兩車款使用陸製關鍵零組件，卻仍違規申請台灣政府補助。Gogoro昨日召開記者會拋出震撼彈，昔日被封「台灣獨角獸」靈魂人物的董事長暨執行長陸學森請辭，由台灣總經理姜家煒任代理執行長；潤泰集團正式進入Gogoro經營團隊，潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任董事長。

姜家煒昨親上火線召開記者會，表示Gogoro國產比率是數一數二的高，ＪＥＧＯ在台灣銷售的車輛全在台生產，ＶＩＶＡ國產化比率也達百分之八十八點九六，符合相關申請規定。

經濟部昨回應，已展開行政調查作業，九月底將召開審查會議以釐清案情。若調查結果確認業者違規，經濟部也不會向購買Gogoro VIVA車款的消費者索回補助金額。若無違規，就不會有任何改變。

但針對外傳Gogoro詐領經濟部補助六億元一事，經濟部官員說，消費者新購一台Gogoro VIVA約可獲七千元補助，整體補助額可能沒有六億元這麼多，且電動車補助七千元未經Gogoro之手，是補貼給消費者。

姜家煒強調，Gogoro正跟主管機關釐清真相，以車主權益不受損為最高原則。他並肯定陸學森帶領Gogoro在電動車的貢獻有目共睹。

Gogoro長年穩坐電動機車龍頭寶座，有國發基金、潤泰集團總裁尹衍樑投資，兩年前更風光在美國上市，但由於多年未能轉盈，股價自掛牌當日的十四點○三美元一路走跌，至今僅約一美元。

陸學森昨天對Gogoro同仁發出英文告別信，指出「經過深思熟慮，我做出辭去Gogoro執行長兼董事長職務的艱難決定。這個決定並不容易，但相信隨著我們進入下一階段的成長，對公司和我來說，現在是過渡領導層的正確時機。」

姜家煒昨表示，Gogoro會擬定全新增資及營運策略計畫，他相信把產品做好，得到消費者認同，股價自然會回升。他說，大股東尹衍樑及尹崇堯等人一股都沒賣，顯示潤泰集團是長期投資並看好，但他不特別解讀曾達夢扮演的角色。

業界人士認為，過去尹衍樑只出資金，未參與經營團隊，陸學森離開後卻直接派出董事長，代表尹衍樑對Gogoro抱有期待，且曾達夢是尹衍樑手下大將，在集團內多家子公司扮演重要角色，市場認為是希望藉由新人事改革Gogoro。

此次Gogoro兩車款遭爆使用陸製零組件壓低成本「洗產地詐領補助」，傳Gogoro VIVA領取政府補助超過六億元，三月上市即連續六個月登電動機車銷售冠軍的ＪＥＧＯ也被爆使用廣東廠商「高標智能科技」的馬達控制器，以及大陸廠商「信質電機」的馬達定子、重要零件矽鋼片組裝動力系統；但補助還未發放。