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冠德擴大布局商用不動產

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

冠德（2520）集團積極瞄準全台大型複合式開發案，包括捷運公辦都更等，且除了住宅案外，也看好辦公市場，未來將擴大布局商用不動產市場。

冠德指出，集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，擁有綜效，相較其他開發業者有一定的優勢，未來開發評估的腳步不會停止。

冠德目前在手土地庫存量達3萬坪，已備妥未來七至九年的開發案量，儲備個案中，住宅總銷達約504億元，占比約56％，商辦總銷達402億元，占比約44％，若以基地面積來看，公辦都更案與地主合建案為大宗，分別占比43％與38％，其次為捷運聯開發14％。

冠德在手個案充沛，除了住宅案外，瞄準公辦都更、捷運聯開等領域，在公辦都更案上，除了此次拿下的「信義兒福B2基地」案外，手上還有台北市松山區「民權東路案」、台北市中正區「行二行三案」、台北市南港區「台電南港案 」及新北市板橋區「板橋官邸案 」等；捷運聯開上，目前手上握有新北市中和區「LG08案」、「秀朗橋案」、台中市北屯區「G05案」及台中市西屯區「G9-1案」等。

冠德指出，集團擁有營造、商場等多方優勢，因此可統籌資源並深化經營客戶社區，且集團相當注重風險，也有長期的應對措施，會適時調整產品結構，所以對未來的景氣變化可以快速調整，未來也將評估優質案源，嚴控工期成本。

公辦都更 捷運

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