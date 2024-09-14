快訊

等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

冠德奪兒福公辦都更案 擬興建兩棟大樓、預估2031年完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
冠德建設13日獲得「信義兒福B2案」最優申請人資格。 國家住都中心提供
冠德建設13日獲得「信義兒福B2案」最優申請人資格。 國家住都中心提供

冠德（2520）奪公辦都更再下一城，公司昨（13）日公告，取得「臺北市信義區兒童福利中心B2都市更新案公開徵求出資人招商案」之最優申請人資格，全案投資金額約76.15億元，將於今年底完成簽約，規劃興建一棟26層住辦大樓，與一棟20層住宅大樓，預計2031年完工。

「信義兒福B2基地公辦都更案」距離捷運市政府站僅約350公尺，基地面積約2,450坪，土地使用分區為第三種住宅區，由冠德建設與潘冀聯合建築師事務所共同合作，以「我們的群島」為核心概念，呼應大五分埔地區的服飾產業發展願景，結合住宅與新創，打造時尚設計的種子基地。

信義兒福B2公辦都更案小檔案
信義兒福B2公辦都更案小檔案

國家住都中表示，該案住辦大樓將設有產業種子基地、工作坊空間、彈性擴充辦公單元以及帶有設計風格的出租住宅，建築內部特別留設共享空間提供社區住戶使用；住宅大樓低樓層另設有店鋪、托嬰中心與庇護工場，讓在地生活機能更完善，滿足年輕家庭的育兒照顧需求，實現社區共享、多元共好的共融生活場域。

為延續大五分埔在地服飾產業發展，冠德建設將攜手MUJI成立社會企業「Good job center」，預計挹注天使基金營運種子基地，孵育在地時尚設計產業。

在社區生活部分，未來將邀請職人駐村，舉辦多元藝文活動與設計學堂。冠德建設指出，將認養鄰近公園綠地，用公共藝術重現在地歷史水圳意象，打造全新的開放空間，為居民、新創團隊和設計工作者們提供交流和活動場域，打造鄰里共好的友善新社區。

國家住都中指出，該案建築結構均採鋼骨鋼筋混凝土（SRC），建築設計採9x9公尺模組化單元，除提升空間使用效益與彈性，也確保工程品質、效率與安全性，營建工程則導入預鑄工法，使用鋁製模板與循環建材，減少營造廢棄物，實踐環境永續。

全區以永續進行整體規劃，以密集綠覆固碳為城市降溫、加強建築能效減少碳排，並採低衝擊開發設計，目標取得綠建築鑽石級、智慧建築黃金級、新建建築能效1+級（近零碳）、耐震標章等認證，邁向永續建築之願景。

公辦都更

延伸閱讀

台電攜手金門社區600多人大太陽下淨灘 重現海岸美麗風貌

🎧｜安老善終一點都不難，安寧療護最新趨勢是這五件事

「國泰雲門隨行吧」10月加碼花蓮社區巡演 國泰金以藝術力量支持在地

大園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

相關新聞

陸學森震撼請辭 潤泰進Gogoro團隊

電動機車龍頭Gogoro遭爆有兩車款使用陸製關鍵零組件，卻仍違規申請台灣政府補助。Gogoro昨日召開記者會拋出震撼彈，...

油價回升 塑化指數大漲

國際油價止跌回升，加上進入第4季傳統旺季，台塑四寶股價近日跌深反彈，其他塑化股也跟漲，帶動塑化類股指數大漲3.7%最強勢...

冠德奪兒福公辦都更案 擬興建兩棟大樓、預估2031年完工

冠德奪公辦都更再下一城，公司昨（13）日公告，取得「臺北市信義區兒童福利中心B2都市更新案公開徵求出資人招商案」之最優申...

冠德擴大布局商用不動產

冠德集團積極瞄準全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，且除了住宅案外，也看好辦公市場，未來將擴大布局商用不動產市場...

震撼！Gogoro 董座陸學森閃辭 大股東潤泰集團接手經營

Gogoro昨（13）日召開記者會拋出震撼彈，該公司昔日被封為「台灣獨角獸」靈魂人物的董事長暨執行長陸學森宣布請辭，由台...

Gogoro人事地震 留下許多問號

Gogoro董事長暨執行長陸學森曾說：「唯有瘋狂到自以為能改變世界的人，才能真正改變世界」。潤泰集團總裁尹衍樑當初投資G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。