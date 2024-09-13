快訊

陷京華城案...沈慶京今身體不適急送醫 律師聲請具保停止羈押

立富畜牧場十年磨一劍 力推台灣豬進軍國際市場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
彰化縣政府徵選10家彰化優質農漁牧業者成立「彰化智慧農業館」。立富畜牧場提供
彰化縣政府徵選10家彰化優質農漁牧業者成立「彰化智慧農業館」。立富畜牧場提供

第9屆台灣智慧農業周在南港展覽館1館盛大登場，身為農業大縣的彰化縣政府在副縣長林田富率領下，徵選10家彰化優質農漁牧業者成立「彰化智慧農業館」，展示彰化在智慧農業領域的創新成果。

擔任此次「彰化智慧農業館」看板攤位的立富畜牧場，過去就曾接受行政院農業部及縣府的補助及輔導，秉持著智慧科技養豬的精神，以僅僅10位人力，便可飼育3萬頭豬，一舉成為國內設備最頂尖且健全的現代化畜牧場。

如今更有中南美洲國家，希望能複製整廠的機器設備和技術經驗到他們國家落地發展，但今年最大亮點是成立「宓特陛下」的食品品牌，成功鏈結產銷一條龍，成就百分之百MIT的優良豬肉製品品牌。

「宓特陛下」作為立富畜牧場衍生的新品牌，堅持使用百分之百自家養殖的彰化健康豬，以愛與豐收、科技飼養、環境永續為品牌核心，希望成為象徵愛與豐收的科技飼養品牌，傳遞環境永續的生活概念，並透過科技創新與環保養殖，提供消費者安全、美味的豬肉製品。

展場活動現場透過肉乾、肉鬆米果的試吃活動直接圈粉無數，也吸引媒體爭相報導，「立富畜牧場」和「宓特陛下」創辦人劉芸富表示，宓特陛下成立的初衷不只是針對台灣市場，更希望提升台灣豬肉在消費者心中的價值，進而力推台灣豬能站上世界舞台。

劉芸富指出，未來智慧農業結合自動化科技，勢必帶來強烈的產業衝擊，台灣農業在經濟規模的限制下，應轉化為以農業技術、專業知識輸出為主，將研發中心及示範場域根留台灣，讓台灣畜牧業前進全球畜牧產業的市場，讓畜牧產業永續經營，消費者也能買到更安心、放心的優質豬肉。

擔任彰化智慧農業館看板攤位的立富畜牧場，今年最大亮點是成立「宓特陛下」品牌。立富畜牧場提供
擔任彰化智慧農業館看板攤位的立富畜牧場，今年最大亮點是成立「宓特陛下」品牌。立富畜牧場提供

消費 牧場 農業

延伸閱讀

彰化八堡二圳分段整建 新竣工1.1公里每年保住310萬噸水源

彰化議員籲改善行人穿越道！學校也應設通學區 讓家長接孩子更安全

彰化八卦山文學步道第14座詩亭揭幕 紀念跨語世代作家林亨泰

秋節前豬肉價格平穩嘉市肉品市場拍賣高峰 畜產會調控產銷

相關新聞

立富畜牧場十年磨一劍 力推台灣豬進軍國際市場

第9屆台灣智慧農業周在南港展覽館1館盛大登場，身為農業大縣的彰化縣政府在副縣長林田富率領下，徵選10家彰化優質農漁牧業者...

冠德奪「信義兒福B2基地公辦都更案」 預計投資額76億元

冠德（2520）奪公辦都更再下一城，13日公告，取得「臺北市信義區兒童福利中心B2都市更新案公開徵求出資人招商案」之最優...

國內首座能效試驗室啟用 節能輪胎能效2年後納強制檢驗

全國第一座國際級「節能輪胎能效試驗室」今（13）日正式啟用，將可提供在地檢測服務，預計節能輪胎能效項目2年後將納入強制檢...

裕隆集團永續轉型有成！格上獲綠色採購獎、行冠獲新北精典非凡獎

裕隆集團（2201）移動服務事業以顧客需求為導向，聚焦移動及用車服務，因應2050淨零排碳永續目標及轉型升級的努力，旗下...

泰嘉開發攜手清景麟「希望之翼」建案13日動土

泰嘉開發攜手清景麟推出「希望之翼」建案13日動土，地點位於台南半導體廊帶的核心地帶，佔地1,900坪，此案不僅吸引高科技...

「2024亞果遊艇展」 9月14日高雄愛河灣亮相

亞果遊艇（7566）集團將於9月14日、15日連續兩天在高雄愛河灣碼頭首辦「2024亞果遊艇展」。此次展覽將匯聚多款來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。