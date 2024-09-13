立富畜牧場十年磨一劍 力推台灣豬進軍國際市場
第9屆台灣智慧農業周在南港展覽館1館盛大登場，身為農業大縣的彰化縣政府在副縣長林田富率領下，徵選10家彰化優質農漁牧業者成立「彰化智慧農業館」，展示彰化在智慧農業領域的創新成果。
擔任此次「彰化智慧農業館」看板攤位的立富畜牧場，過去就曾接受行政院農業部及縣府的補助及輔導，秉持著智慧科技養豬的精神，以僅僅10位人力，便可飼育3萬頭豬，一舉成為國內設備最頂尖且健全的現代化畜牧場。
如今更有中南美洲國家，希望能複製整廠的機器設備和技術經驗到他們國家落地發展，但今年最大亮點是成立「宓特陛下」的食品品牌，成功鏈結產銷一條龍，成就百分之百MIT的優良豬肉製品品牌。
「宓特陛下」作為立富畜牧場衍生的新品牌，堅持使用百分之百自家養殖的彰化健康豬，以愛與豐收、科技飼養、環境永續為品牌核心，希望成為象徵愛與豐收的科技飼養品牌，傳遞環境永續的生活概念，並透過科技創新與環保養殖，提供消費者安全、美味的豬肉製品。
展場活動現場透過肉乾、肉鬆米果的試吃活動直接圈粉無數，也吸引媒體爭相報導，「立富畜牧場」和「宓特陛下」創辦人劉芸富表示，宓特陛下成立的初衷不只是針對台灣市場，更希望提升台灣豬肉在消費者心中的價值，進而力推台灣豬能站上世界舞台。
劉芸富指出，未來智慧農業結合自動化科技，勢必帶來強烈的產業衝擊，台灣農業在經濟規模的限制下，應轉化為以農業技術、專業知識輸出為主，將研發中心及示範場域根留台灣，讓台灣畜牧業前進全球畜牧產業的市場，讓畜牧產業永續經營，消費者也能買到更安心、放心的優質豬肉。
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