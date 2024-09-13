「人人好餐飲商學苑」獨創陪跑制 助創業小白一飛沖天

2023年台灣餐飲業的業績創下新高，達到新台幣1兆元的市場規模，餐飲業成為時下年輕人創業首選。中台灣首創「教練陪跑」制度的「人人好餐飲商學苑」，以3年存活高達83%的業績，13日正式開幕。

實際上，餐飲業成為目前時下年輕人、二次就業族群的首選，但在創業與經營上的真實數據其實相當殘酷。據根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計，在創業第一年就倒閉的機率高達90%，在五年內陣亡的比例更達99%，而創業超過五年的企業僅有1%。

對於想財富自由的創業小白來說，找一間具備規模與經驗的學苑，不僅能提升存活率，也能直接汲取經驗，避開創業路上的絆腳石，「人人好餐飲商學苑」的課程，以客製化、各別抓出品牌特色，並替創業者核心主軸訂定開始，整合一條龍服務。

「人人好餐飲商學苑」院長蔡文旗說：「我們是市場上第一家，以提高小型餐飲、攤車經濟『創業成功率』為辦學目標的教育學苑。不只教學與培訓，更手把手帶著學員，獨創的陪跑制度，也從大數據面向分析，虛實整合下從台灣出發，展望亞洲並放眼全世界」。

據了解，「人人好餐飲商學苑」團隊在餐飲品牌業界縱橫超過20餘年，院長蔡文旗、執行長呂子譽攜手，服務超過300多個品牌。包含知名連鎖手搖飲「茶湯會」、素食界翹楚「熱浪島」、韓國品牌「Isaac」吐司等。

課程將由四大面向切入，包含餐飲技術培訓（餐飲製程、食譜衍生、定價策略、店面販售技巧）、營運管理教育（創業流程、財務思維、獲利關鍵、提升來客流量）、獨創顧問陪跑計畫（品牌籌備、資源整合、行銷建議、營運獲利檢視）到連鎖加盟發展（總部建構、團隊建置、目標規劃、未來發展方針）。

蔡文旗表示：「當初創立學苑的初衷，其實就是2022年時疫情很嚴重，經濟部商業司找我們輔導餐飲業轉型，我們看到很多小型餐飲業是1人公司，不然就是夫妻2人共同打拚，相較於大型連鎖業，微型創業者是最需要資源支援的一群，所以『人人好餐飲商學苑』的建構就油然而生」。

執行長呂子譽舉例：「餐飲業是台灣經濟活動的重要支柱之一，以我們周遭的工作者，平均薪資4萬元來算，以50萬元為啟動資金小額創業最多，攤車、小餐車，一樣的工時，但卻能將原本的4萬元收入增加到8萬至12萬元」。

創業需要勇氣與運氣，但呂子譽認為，經驗傳承大數據，能讓創業者少走彎路不靠運氣，所以教學理念也有四項，包含「一切聽得懂」，授課老師都是找市場上實戰型的人才，不講術語；「一定學得會」採小班制、每期課程皆提供無限次複訓。