2024台灣國際水周落幕 預估接獲訂單商機206萬美金
2024年台灣國際水周「水利產業主題館」13日圓滿落幕，經濟部水利署表示，三天展期共吸引275位國內外客戶參訪主題館，其中開發潛力國內外客戶共34位，預估接獲訂單商機206萬美金。
經濟部水利署指出，主題館開幕活動共吸引國內外貴賓97位出席，此外主題館還舉辦了3場主題區趣味活動、16場產品發表會、Happy Hour集點活動，總共迎來679位訪客參與，訪客們熱情參與主題館的活動，現場氣氛十分熱絡。
為推動水利產業的永續發展，經濟部水利署今年特別徵集19家國內頂尖的水利產業相關廠商，共同打造「水利產業主題館」，展館涵蓋三大主題區以「智慧水管理」、「永續水淨零」和「創新水資源」三大主題為核心，展出一系列的創新產品和技術，包括AIoT智慧水管理系統、智能監控設備、先進的水質檢測技術、海水淡化設備、汙水處理技術、小水力發電、海上波浪能發電系統等，展現了台灣水利產業的整體實力，共創更龐大的商機。
在此次展覽中，國際買主來自德國、日本、新加坡、馬來西亞、印度等多個國家，共同為「水利產業主題館」注入更多的國際視野。許多廠商與國際買主的洽談過程都進展得十分順利，展示了台灣水利產業的國際競爭力，我國業者的技術設備與解決方案也屢獲買主肯定。
經濟部水利署表示，此次展覽不僅成功展示台灣水利產業的技術實力，也為國內廠商創造了更多的國際合作機會，水利署致力於透過展覽促進國際水利產業的技術交流和商業合作，期待未來持續支持台灣水利產業在全球市場的拓展與發展。
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