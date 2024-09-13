節能輪胎2026年強制納檢 首座節能輪胎能效試驗室啟用

全台首座節能輪胎能效試驗室13日正式啟用，因應淨零轉型，經濟部表示，2026年節能輪胎將納入強制檢驗項目，以年檢1,000萬條預估，每年可約減少37萬公噸二氧化碳排放效益，相當於1,000座大安森林公園年吸碳量。

今日包括總統府資政沈榮津、經濟部次長連錦漳等皆出席致賀，並期許透過此試驗室的成立以及輪胎管理制度的精進，作為國內產業研發後盾，協助提升產品之國際競爭力，同時兼具安全舒適及節能環保，為地球永續發展盡一份心力。

經濟部指出，國內輪胎產業每年產值約340億元，其中外銷產值約200億元，節能輪胎能效試驗室啟用後，可提供在地檢測服務，縮短業者產品送測時程並降低檢測費用，伴隨全球市場對節能輪胎需求的增加，有效提升輪胎產業外銷競爭力。另節能輪胎能效項目納入強制檢驗後，以年檢1,000萬條預估，每年約可節省16萬公秉燃油消耗，約減少37萬公噸二氧化碳排放效益，約同1,000座大安森林公園的年吸碳量，有助國家2050淨零轉型政策的推動。

經濟部表示，全球因應氣候變遷積極推動減碳政策，研究發現節能輪胎的能效項目（滾動阻力、濕地抓地力及滑行噪音），在提升燃油效率、降低二氧化碳排放及行車安全等方面具有相當助益，故世界先進國家陸續推動節能輪胎能效項目管理政策。考量國際趨勢與產業需求下，標準局與財團法人車輛研究測試中心攜手順利完成節能輪胎能效試驗室的建置與啟用，為節能輪胎管理制度的推動及產業需求，提供強而有力的技術支援。

沈榮津於致詞時強調，國內首座節能輪胎能效試驗室揭牌啟用後，要落實在地檢測服務，節省外銷驗證檢測成本及時間，提升產業競爭力，更要透過輪胎管理制度，確保產品符合要求，保障消費者的安全及權益。