皇翔奪捷運三鶯線媽祖田站及臺北大學站捷運開發案 今簽約

新北市捷運三鶯線中規模第二大的「媽祖田站及臺北大學站捷運開發案」13日舉辦簽約儀式，由新北捷運局長李政安與皇翔建設（2545）董事長廖年吉共同簽署投資契約，打造優質捷運生活圈。

新北捷運局長李政安說明，捷運三鶯線7處捷運開發案，目前已有三峽站出入口1、三峽站出入口2、臺北大學站、媽祖田站等4處招商成功；永吉公園站也已完成最優申請人評選，正準備辦理簽約；2025年將接續推動龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等2處捷運開發案招商，預估三鶯線捷運整體開發案可吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，串聯基北北桃捷運軌道生活圈之就業及居住人口，並帶動捷運運量成長與區域發展，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

仲量聯行策略顧問部副總經理鄭佩琦表示，新北軌道建設提升基北北桃城際交通機能，三鶯線媽祖田站及臺北大學站位處新北產業、人口發展重點區域，捷運開發基地具備交通、區位、產業及生活機能優良的優勢，在軌道經濟帶動投資開發與建設，將提升地區生活與服務機能，也展現新北多元的城市風貌。

媽祖田站是三鶯線規模第二大的捷運開發案，將與捷運出入口共構，興建2棟地上27層地下3層、1棟地上7層地下3層，總樓地板面積約2.1萬坪捷運開發大樓，並特別設置900坪公益設施空間，包含社區心理衛生中心、社區培力育成中心、公共托育中心及住宿型身心障礙福利機構等，提升土城區服務機能。

臺北大學站捷運開發計畫是與出入口共構，規劃興建地上28層、地下4層，總樓地板面積約1.5萬坪捷運開發大樓，未來可供住宅及微型辦公室使用，能作為青年創業交流場域，且屋頂設置太陽能板，結合淨零碳排及環保節能理念，打造三峽淨零建築示範社區。未來媽祖田站及臺北大學站兩處捷運開發案，皆預計取得銀級綠建築、銅級智慧建築及銅級低碳建築標章，共同戮力落實零碳新北的城市願景。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，隨著都市發展使大台北地區用地取得逐漸困難，有越來越多開發商注意到與政府合作辦理捷運聯開的商機，軌道經濟儼然已成為開發商布局重點。仲量聯行會持續協助政府引入民間資金投入捷運土地開發，帶動捷運站區域繁榮發展，共同打造大台北捷運共榮生活圈。