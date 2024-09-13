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皇翔奪捷運三鶯線媽祖田站及臺北大學站捷運開發案 今簽約

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
捷運三鶯線中規模第二大的媽祖田站及臺北大學站捷運開發案13日由新北市捷運局長李政安與皇翔建設董事長廖年吉共同簽署投資契約。圖／仲量聯行提供
捷運三鶯線中規模第二大的媽祖田站及臺北大學站捷運開發案13日由新北市捷運局長李政安與皇翔建設董事長廖年吉共同簽署投資契約。圖／仲量聯行提供

新北市捷運三鶯線中規模第二大的「媽祖田站及臺北大學站捷運開發案」13日舉辦簽約儀式，由新北捷運局長李政安與皇翔建設（2545）董事長廖年吉共同簽署投資契約，打造優質捷運生活圈。

新北捷運局長李政安說明，捷運三鶯線7處捷運開發案，目前已有三峽站出入口1、三峽站出入口2、臺北大學站、媽祖田站等4處招商成功；永吉公園站也已完成最優申請人評選，正準備辦理簽約；2025年將接續推動龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等2處捷運開發案招商，預估三鶯線捷運整體開發案可吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，串聯基北北桃捷運軌道生活圈之就業及居住人口，並帶動捷運運量成長與區域發展，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

仲量聯行策略顧問部副總經理鄭佩琦表示，新北軌道建設提升基北北桃城際交通機能，三鶯線媽祖田站及臺北大學站位處新北產業、人口發展重點區域，捷運開發基地具備交通、區位、產業及生活機能優良的優勢，在軌道經濟帶動投資開發與建設，將提升地區生活與服務機能，也展現新北多元的城市風貌。

媽祖田站是三鶯線規模第二大的捷運開發案，將與捷運出入口共構，興建2棟地上27層地下3層、1棟地上7層地下3層，總樓地板面積約2.1萬坪捷運開發大樓，並特別設置900坪公益設施空間，包含社區心理衛生中心、社區培力育成中心、公共托育中心及住宿型身心障礙福利機構等，提升土城區服務機能。

臺北大學站捷運開發計畫是與出入口共構，規劃興建地上28層、地下4層，總樓地板面積約1.5萬坪捷運開發大樓，未來可供住宅及微型辦公室使用，能作為青年創業交流場域，且屋頂設置太陽能板，結合淨零碳排及環保節能理念，打造三峽淨零建築示範社區。未來媽祖田站及臺北大學站兩處捷運開發案，皆預計取得銀級綠建築、銅級智慧建築及銅級低碳建築標章，共同戮力落實零碳新北的城市願景。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，隨著都市發展使大台北地區用地取得逐漸困難，有越來越多開發商注意到與政府合作辦理捷運聯開的商機，軌道經濟儼然已成為開發商布局重點。仲量聯行會持續協助政府引入民間資金投入捷運土地開發，帶動捷運站區域繁榮發展，共同打造大台北捷運共榮生活圈。

三鶯線 媽祖 捷運

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