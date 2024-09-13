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國發會橋樑計畫首站日本 第一個海外新創基地18日啟用

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

鏈結國際人才，國發會「橋梁計畫」正式啟動。國發會副主委詹方冠證實，由台灣政府設立的第一個海外國際新創基地，將落腳日本東京，9月18日正式啟用。國發會主委劉鏡清近日率領我國約40家新創團隊前往日本進行交流，並將親自主持台灣新創東京辦公室的開幕典禮。

據了解，國發會主委劉鏡清此行也會參加9月17、18日兩天在東京舉行的「日本‧台灣新創論壇」活動。

國發會主委劉鏡清接受媒體專訪時曾提到，國發會將持續引進國際合作，「架橋把大家帶出去，也吸引一些人進來台灣」，把國際環境串連的更成熟，讓台灣的投資環境變得更加活絡。

劉鏡清強調，創新創業生態圈的活絡，肯定能進一步帶動台灣經濟再往上成長。

詹方冠表示，「橋梁計畫」的概念，是由國發會搭橋，不僅希望把台灣新創帶出去，也歡迎日本人才來台投資、創業、開拓市場，而這橋樑是雙向的，且由政府推動計畫、設立海外辦公室，對新創團隊來說，「公信力強」。

詹方冠還提到，如果發展順利，沒有意外的話，預計2025年1月中旬在矽谷的辦公室也會接續開幕。至於第三個海外新創辦公室據點，則已鎖定在東南亞國家，因新南向國家對台灣新創團隊來說也極具市場潛力。

詹方冠指出，東京新創辦公室主要任務為協助台灣新創公司順利落地，也輔導新創團隊包裝行銷產品，並可提供場地空間供台灣新創團隊短期使用，若日本新創團隊對開發台灣市場有興趣，或與台灣新創團隊有合作的想法，都可以透過東京新創辦公室進行雙向交流。

國發會 日本 東京

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