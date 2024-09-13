冠德建設奪「信義兒福B2案」打造時尚設計種子基地 預計2031年完工

國家住都中心13日宣布完成「信義兒福B2基地公辦都更案」出資人綜合評選，本案吸引多組出資人投標，競爭激烈，最終由冠德建設（2520）獲得最優申請人資格，將以時尚設計、多元共融為主題，規劃興建一棟26層住辦大樓，與一棟20層住宅大樓，在信義區打造全新的都會職住場域。全案投資金額約76.15億元，將於今年底完成簽約，於民國120年完工。

冠德建設與潘冀聯合建築師事務所共同合作，以「我們的群島」為核心概念，呼應大五分埔地區的服飾產業發展願景，結合住宅與新創，打造時尚設計的種子基地。

住辦大樓將設有產業種子基地、工作坊空間、彈性擴充辦公單元以及帶有設計風格的出租住宅，建築內部特別留設共享空間提供社區住戶使用；住宅大樓低樓層另設有店鋪、托嬰中心與庇護工場，讓在地生活機能更完善，滿足年輕家庭的育兒照顧需求，實現社區共享、多元共好的共融生活場域。

「信義兒福B2案」建築結構均採鋼骨鋼筋混凝土（SRC），建築設計採9x9公尺模組化單元，除提升空間使用效益與彈性，也確保工程品質、效率與安全性。營建工程則導入預鑄工法，使用鋁製模板與循環建材，減少營造廢棄物，實踐環境永續。

「信義兒福B2案」全區以永續進行整體規劃，以密集綠覆固碳為城市降溫、加強建築能效減少碳排，並採低衝擊開發設計，目標取得綠建築鑽石級、智慧建築黃金級、新建建築能效級、耐震標章等認證，邁向永續建築之願景。

為延續大五分埔在地服飾產業發展，冠德建設將攜手MUJI成立社會企業「Good job center」，預計挹注天使基金營運種子基地，孵育在地時尚設計產業。在社區生活部分，未來將邀請職人駐村，舉辦多元藝文活動與設計學堂，增添社區活力。

冠德建設將認養鄰近公園綠地，用公共藝術重現在地歷史水圳意象，打造全新的開放空間，為居民、新創團隊和設計工作者們提供交流和活動場域，打造鄰里共好的友善新社區。