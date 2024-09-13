國產建材實業投資15億元 興建智能旗艦工廠

經濟部投資台灣事務所13日再添四家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的國產建材實業，與中小企業方案的沃農士食品、元鯕、某家電銷售商。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,534家企業超過2兆3,493億元投資，預估創造15萬3,873個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有317家企業投資約1兆3,003億元，創造8萬8,403個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,026家企業投資約4,865億元，創造3萬7,179個就業機會，後續尚有25家企業排隊待審。

經濟部投資台灣事務所指出，國產建材集團自2022年申請台商方案投資建廠後，為滿足桃園捷運綠線沿線的營建市場需求，公司計劃在桃園市楊梅區增設智能旗艦工廠，透過全智能廠控系統即時監控設備運作狀態，以優化生產效率，降低碳排。此外，公司積極開發環保建材「綠混凝土」，與發展碳礦化技術，致力永續發展與環境保護，實現給社會大眾住一輩子安心的家的美好願景。該案預計投資金額約15.3億元，可創造40個本國就業機會。

國產建材（2504）集團主要經營預拌混凝土、營造建設及建材業務，在全台設有27座預拌混凝土廠、450台環保預拌混凝土車。公司致力推動企業永續發展，將其視為營運策略的一環，並落實ESG架構進行企業管理決策。首創「大溯源管理模式」，建立「國產安心建材履歷」、「科技行控中心」及「混凝土研發中心」，使產品資訊全程透明化，積極創新研發各項低碳環保設備投資，成為高科技產業高效建廠的首選合作夥伴。

沃農士食品為了擴大生產規模與發展跨國市場計畫，沃農士食品計劃重建及擴大位於台中市大安區的廠房，將建立自動化中央廚房、冷鏈物流倉儲與配送系統。新廠將配備太陽能發電設備和智慧電表，使用節能燈具和空調系統，以期逐步減少碳排放。該案預計投資金額約5.9億元，可創造4個本國就業機會。

元鯕公司則是計劃在台中市外埔區興建智慧倉儲物流中心，採用物聯網和雲端運算技術進行自動化管理，以優化服務流程。此外，亦將建置太陽能發電設施並使用節能設備，以降低能源消耗。該案預計投資金額約4.7億元，可創造6個本國就業機會。