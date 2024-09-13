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冠德奪「信義兒福B2基地公辦都更案」 預計投資額76億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義兒福B2基地公辦都更案。圖／國家住都中心提供
信義兒福B2基地公辦都更案。圖／國家住都中心提供

冠德（2520）奪公辦都更再下一城，13日公告，取得「臺北市信義區兒童福利中心B2都市更新案公開徵求出資人招商案」之最優申請人，全案投資金額約76.15億元，規劃興建一棟26層住辦大樓，與一棟20層住宅大樓，預計2031年完工。

冠德積極瞄準全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，且除了住宅案外，也看好辦公市場，未來將擴大布局商用不動產市場，冠德指出，集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，擁有綜效，所以相較其他開發業者有一定的優勢，未來開發評估的腳步不會停止。

「信義兒福B2基地公辦都更案」距離捷運市政府站僅約350公尺，基地面積約2,450坪，由冠德建設與潘冀聯合建築師事務所共同合作，以「我們的群島」為核心概念，呼應大五分埔地區的服飾產業發展願景，結合住宅與新創，打造時尚設計的種子基地。

國家住都中表示，該案住辦大樓將設有產業種子基地、工作坊空間、彈性擴充辦公單元以及帶有設計風格的出租住宅，建築內部特別留設共享空間提供社區住戶使用；住宅大樓低樓層另設有店鋪、托嬰中心與庇護工場，讓在地生活機能更完善，滿足年輕家庭的育兒照顧需求，實現社區共享、多元共好的共融生活場域。

另，為延續大五分埔在地服飾產業發展，冠德建設將攜手MUJI成立社會企業「Good job center」，預計挹注天使基金營運種子基地，孵育在地時尚設計產業。

在社區生活部分，未來將邀請職人駐村，舉辦多元藝文活動與設計學堂，增添社區活力。冠德建設指出，將認養鄰近公園綠地，用公共藝術重現在地歷史水圳意象，打造全新的開放空間，為居民、新創團隊和設計工作者們提供交流和活動場域，打造鄰里共好的友善新社區。

公辦都更

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