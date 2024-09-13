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Gogoro 被爆使用大陸製關鍵零組件 公司：補助申請都符合規範

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

針對Gogoro有兩車款被爆使用大陸製關鍵零組件，卻仍違規申請政府補助。Gogoro今天表示，JEGO在台灣銷售的車輛，全部是在台灣生產，具備受認可電動機車補助資格；Gogoro VIVA全車國內自製率為88.96%，都符合相關的申請規定。

Gogoro建置全球化的供應鏈體系，在台灣與海外都有生產，遵循當地與各國法規，在台銷售車輛由桃園龜山廠或委由台灣廠商進行生產製造，滿足國產化需求。

Gogoro JEGO是現階段的主力車種，正採取多國生產、全球銷售的模式，並在台灣總部進行零件、系統與全車驗證。

JEGO在台灣銷售的車輛，全部是在台灣生產，具備受認可電動機車補助資格，已購車之消費者陸續領到補助，補助款項發放進度視行政流程而定。

Gogoro VIVA全車國內自製率為88.96%，此車款使用整合式動力系統，其中海外進口的電路板僅為半成品，不符合「CNS15454 - 道路電動車輛之控制器」之相關規範，並不是馬達控制器。惟為更好滿足政府與消費者的期待，公司已於2023年初完成向主管機關登記更改該電路板之供應商，在台灣進行電路板的貼裝作業。消費者的補助款項和騎乘權益皆未受到影響。

Gogoro 消費

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