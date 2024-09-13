安克法說會／旗下產品申請納入健保給付 切入掌上型超音波市場

安克（4188）13日舉辦法說會，公司表示，因符合政府生醫政策，旗下「安克甲狀偵®」期年底納入健保給付，同時，安克持續佈局國際，歐盟、中東業務陸續啟動，加上另一主力產品呼止偵® 與國際醫療院所合作，擴大產品應用，可望增添營運動能。

美吾華（1731）集團舉行舉行聯合法說會。安克表示，旗下「安克甲狀偵®」具備AI輔助診斷的特點，符合政府數位醫療的生醫政策，今年3月已向中央健保署送件，並成功位列「擬新增給付項目」之一，待年底共擬會議確認。目前「安克甲狀偵®」國內已有超過30家醫療院所引進使用，透過AI智能分析技術，減少甲狀腺結節開刀，以及後續終身服藥等醫療痛點，有助於降低健保支出成本。

安克也持續佈局國際，目前與瑞士日內瓦大學醫院洽談，預計年底前引入「安克甲狀偵®」，並與阿聯酋簽訂MOU，正式啟動中東業務合作。安克呼止偵® Amcad-UO® 則與國際醫療院所合作，合作對象包括美國史丹佛睡眠中心，瑞士伯恩大學，泰國瓦萊拉克大學牙醫學院，近期更與全美前十大頂尖牙醫學院的太平洋大學聯手，以美國國家衛生院專案補助計畫來進行合作。

此外，全球掌上型超音波POCUS（又稱重點式照護超音波、手持超音波）市場潛力龐大，預計每年以5.71%複合年增長率成長，2030年市場將突破10億美元。安克目前已與國際硬體掌超大廠產品整合，將自身AI超聲技術與掌超結合，開發出具人工智慧即時診斷與分析的掌超機，旗下「安克甲狀偵®」、「安克呼止偵®」、 「安克乳安偵®」皆能使用，帶來技術合作及授權商機。

安克今年7月已順利完成現金增資，帳上現金逾5億元，替未來發展提供充足資源，「安克呼止偵®」雷射定位儀LAT供應商、電子系統大廠帆宣系統科技（6196），也投資安克現增，成為緊密策略合作夥伴；預計下半年透過國內外展業與牙醫通路，將大幅提升營收。