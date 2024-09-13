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淨零碳排鍋爐改用燃氣 職安署加強氣化器防爆

中央社／ 台北13日電

因應淨零碳排，許多工廠將鍋爐燃料改爲燃氣，勞動部職安署今天表示，配合設置的強制氣化器屬電氣設備，安全性不足恐生火災事故，將要求雇主加強管理，違者最高開罰30萬元。

勞動部舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署職業安全組長朱文勇在會中表示，環境部過去推動鍋爐補助，盼透過補助鼓勵事業單位改善鍋爐空污排放，目前已經有科技業、化工業、造紙業、食品業、洗衣業等產業因應淨零碳排國家政策，將鍋爐燃料改為燃氣。

不過，朱文勇也提到，鍋爐改裝後設置的強制氣化器屬於高風險防爆電氣設備範疇，強制氣化器周圍一定距離空間也屬於防爆危險區域，如果設備本體安全性不足或安裝不恰當，稍有不慎就可能發生火災、爆炸事故。

朱文勇說，勞動部為防止這類災害，採取雙管齊下措施加強源頭管理，除了要求、督促業者換裝具TS安全標示的防爆型強制氣化器外，也從製造、輸入商下手，輔導強制氣化器製造商取得檢定證書。

朱文勇指出，這部分納入職安署年度檢查方針重點事項，勞動檢查機構已經列管相關事業單位實施輔導及勞動檢查，並將作業場所危害辨識評估及控制、強制氣化器是否具防爆性能構造、張貼TS安全標示及定期檢查等事項列為檢查重點項目。

根據職安署統計，目前全台約有342家事業單位、404台燃氣鍋爐有配置強制氣化器，多坐落於新北市及桃園市。

朱文勇說，職安署輔導業者改善，目前仍有96家未改善完成，也有開罰15件次，總計開罰新台幣55萬元，提醒事業單位、製造及輸入廠商都必須加強管理，避免火災、爆炸事故發生。

勞動部 職業安全 防爆

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