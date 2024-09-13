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回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

兩岸觀光回暖中 觀光署正面看待陸客踩線團訪金門

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

陸委會12日指出，廈門部分旅遊業者組成的赴金門「踩線團」日前已向台灣有關方面提出考察申請，已請有關單位盡速審查。對此，交通部觀光署長周永暉13日表示，目前接獲的消息還算正面，期盼能把握機會10月1日開始的大陸十一長假，讓陸客團來。

針對兩岸觀光旅遊，大陸文旅部日前宣布，將恢復福建居民赴金門旅遊，相關「踩線團」將很快出發。陸委會也表示，廈門市旅遊協會一行十四人預計9月18日至20日到金門進行旅遊踩線交流，相關機關刻正進行專案審查，將盡速完成。

看似兩岸觀光已冒出曙光，周永暉今日也說，觀光署也持續與陸委會保持聯繫，目前的收到的訊息都是滿正面的，兩岸觀光部分目前仍是處在去多來少階段，現階段還是先以鼓勵陸客來台為優先。

周永暉也說，不管是金門、馬祖還是台灣本島的旅遊業已準備好，我方的態度維持一樣就是歡迎陸客來台。「我們希望能夠把握10月1日，目前看來是沒有問題」

觀光 金門 陸客

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