觀光署再加碼！花蓮觀光振興3.0擬10月1日上路

交通部觀光署長周永暉13日表示，為振興花蓮觀光，將推出花蓮振興3.0，除延續既有的補助外，團客部分每家旅行業者上限三團將加碼至十團，預計將在10月1日上路。

花蓮受到403地震重創後，觀光業受到衝擊，為協助當地觀光產業復甦，交通部觀光署先前就已推出觀光振興方案，單就觀光方面已籌編自由行8.15億元、團體旅遊1.5億元，共編列9.65億元。

然外界對於前往花蓮旅遊信心仍不足，對此，周永暉今日表示，預計會在推出花蓮觀光振興3.0，除了延續原本的補貼措施外，也會將振興措施方案延長至年底，此次主要加碼部分則是落在BtoB，除此之外花蓮也將舉辦一系列活動增加誘因，例如五月天將到花蓮開唱，觀光署也將研擬具有國際知名度的音樂會也到花蓮舉辦，讓更多人願意到花蓮去。

周永暉說明，原本在團客旅遊部分凡組團12人者前往花蓮者，採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業者可申請三團，第一團獎助金2萬元，第二團提高至2.5萬元、第三團則至3萬元，未來將可從三團增至十團，但補助額度不變。

周永暉說，自由行部分則是續推「一來再來」，第一晚入住當地旅館補助1,000元，續住一晚則加碼至1,500元，換句話說，就是來花蓮旅遊三天兩夜自由行，可獲得2,500元的住宿補貼，不過在活動期間入住則不列入補貼範圍內。

周永暉說，對於花蓮觀光振興方案目前都持續在進行著中，預計在第四季能有明顯復甦，目前對於加碼的預算都還在原本的預算值內，也不需要再增列，期盼能有更多人來花蓮旅遊。